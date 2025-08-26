Vėl melagingi pranešimai apie sprogmenis: „Aras“ šukavo Prezidentūrą

Tai – Prezidentūra, Krašto apsaugos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Valstybinis Vilniaus mažasis teatras.
„Visose (institucijose – BNS) buvo patikrintos patalpos, jokių įtartinų objektų nebuvo rasta, tai darbas sutrikdytas kaip ir nebuvo“, – BNS antradienį sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Pirmojo pranešimo apie sprogmenis Prezidentūroje, pasak R. Matonio, sulaukta 11.46 val., buvo įvestas planas „Skydas“, kuris vėliau atšauktas. Kitose institucijose planas „Skydas“ įvestas nebuvo.
Paskutinis pranešimas apie galimus sprogmenis Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre gautas 15.30 val.
Pranešimai išsiųsti iš skirtingų pasikartojančių elektroninių paštų.
Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja, renkama įvykių aplinkybių patikslinimo medžiaga dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę.
Naujausi komentarai