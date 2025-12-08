Verslininkas Daikeris prašo nesodinti jo į kalėjimą: duokite man šansą

Vilniaus miesto apylinkės teismui rugsėjį nuteisus vairuotoją laisvės atėmimo bausme, jo advokatė su apeliaciniu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą.
Advokatė Egidija Belevičienė mano, kad jos klientui paskirta aiškiai per griežta bausmė, žemesnės instancijos teismas neįvertino, kad A. Daikeris pilnai prisipažino, išreiškė nuoširdų gailestį.
„Supranta alkoholio grėsmę, tęsia priklausomybės gydymą“, – per posėdį pirmadienį teisme kalbėjo advokatė.
Ji mano, kad skirta bausmė prieštarauja humanizmo principams ir prašo atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą.
Švelnesnės bausmės teismo prašė ir A. Daikeris.
„Palaikau gynėjos poziciją. Dėl laisvės atėmimo kiltų finansinės ir moralinės problemos, darbas ir šeima nukentėtų, be to, reikia mokėti baudas valstybei. Duokite man šansą. Aš aktyviai dirbantis žmogus. Patekus į kalėjimą, atsiranda našta atsiskaityti su įmone. Padariau teisingas išvadas ir tai daugiau nesikartos, su ramentais vaikštau. Neskirkite man realios laisvės atėmimo bausmės“, – į trijų teisėjų kolegiją kreipėsi nuteistas verslininkas, kurio balse buvo girdimas didelis susijaudinimas.
Padariau teisingas išvadas ir tai daugiau nesikartos.
A. Daikeris teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu. Jo advokatė teismui pateikė medicinines pažymas apie klientui diagnozuotas ligas.
Visgi prokurorė Loreta Masiulionytė mano, kad nuteistajam paskirta bausmė nėra per griežta, o advokatės argumentai nėra pagrįsti.
„Už tas pačias veikas nuteistas ketvirtą kartą. Bausmė tinkamai individualizuota“, – sakė prokurorė, prašydama atmesti skundą.
Ar paliks galioti nuosprendį, teisėjų kolegija paskelbs kitų metų sausį.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas rugsėjį paskelbtu nuosprendžiu ne tik skyrė laisvės atėmimą A. Daikeriui, bet ir konfiskavo jo vairuotą automobilį „Audi Q8“. Šios mašinos vertė – 42,4 tūkst. eurų.
Teismas vyrui uždraudė vairuoti penkerius metus ir įpareigojo dvejus metus dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programose ir kursuose.
Nors A. Daikeris kaltę pripažino, tačiau apylinkės teismas atkreipė dėmesį, kad jis ne pirmą kartą baudžiamas už vairavimą išgėrus, todėl jo gailėjimasis nėra nuoširdus.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė du nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas. Tada iš jo buvo konfiskuota dvi automobilio vertes atitinkanti pinigų suma – 102 tūkst. 820 eurų.
Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo neblaivus – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje, vyras vėl buvo sulaikytas neblaivus.
Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo neblaivus. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.
