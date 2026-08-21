Vilniaus arkivyskupas: su manimi susisiekė viena iš pedofilija kaltinamo kunigo aukų

„Aš esu kalbėjęs su viena (auka – BNS), pats susisiekė“, – žurnalistams penktadienį sakė G. Grušas.
Anot arkivyskupo, nukentėjęs į jį kreipėsi po teisėsaugos paskelbtos informacijos apie kaltinimus T. Švedavičiui.
Šis kaltinamas dėl berniukų seksualinio prievartavimo, vaiko išnaudojimo pornografijai, vaiko įtraukimo girtauti, jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimo, lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai.
Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, tačiau pirmojo posėdžio data dar nepaskirta.
Joje pateikti šeši civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomos žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios – mažiausia siekia kelis šimtus eurų, o didžiausia viršija 200 tūkst. eurų.
G. Grušas anksčiau yra sakęs, jog T. Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiesiems atlyginti žalą. Jis taip pat teigė, jog kaltinamasis prašosi būti atleistas iš kunigystės.
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