 Vilniaus pareigūnai tiria, kam prireikė senovinių monetų komplekto

2025-09-12 17:18 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus policijos pareigūnai atliekama ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 2 d. nuo 9.50 val. iki 10.30 val. Vilniuje, Pilies gatvėje, iš sendaikčių prekystalio buvo pavogtas senovinių monetų komplektas. 

Nuostolis – 4 tūkst. eurų.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

