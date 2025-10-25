 Vilniuje pavogtas 14 tūkst. eurų vertės automobilis

2025-10-25 09:19
BNS inf.

Vilniuje pavogtas 14 tūkst. eurų vertės automobilis, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Vilniuje pavogtas 14 tūkst. eurų vertės automobilis / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Anot jo, apie vagystę pranešta ketvirtadienį, apie 11.20 val., pastebėjus, kad iš Pajautos gatvės pavogtas 2014 metais pagamintas automobilis „Toyota RAV4“.

Nuostolis – 14 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Miškas
Ar jau surado pe derastus?
1
0
