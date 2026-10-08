Vilniaus rajone neblaivus vairuotojas sužalojo policininkę

Policijos departamento duomenimis, apie 19.30 val. Vilniaus rajone, Bendoriuose, Senajame Ukmergės kelyje, viešoje vietoje, sulaikant neblaivų vairuotoją (gim. 1973 m.), šis aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo tarnybos metu uniformuotą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnę (gim. 2003 m.).
Pastaroji, jai suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Akivaizdžiai neblaivus (atsisakė tikrintis blaivumą) įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, ir dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.
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