Vilniaus rajone nepilnametė apsinuodijo medikamentais

Pasak pareigūnų 2012 metais gimusi mergaitė apie 13.45 val. pristatyta į Vilniaus ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo kitam asmeniui.
Vilniaus rajone medikamentais apsinuodijo nepilnametė, pranešė Policijos departamentas.
Pasak pareigūnų 2012 metais gimusi mergaitė apie 13.45 val. pristatyta į Vilniaus ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo kitam asmeniui.
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