 Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir mopedas: vienas vairuotojų išgabentas į ligoninę

Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir mopedas: vienas vairuotojų išgabentas į ligoninę

2026-08-25 10:35
Karolina Konopackienė (ELTA)

Vilniaus rajone pirmadienį susidūrė lengvasis automobilis ir mopedas. Per avariją nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris dėl sužalojimų buvo išgabentas į ligoninę.

<span>Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir mopedas: vienas vairuotojų išgabentas į ligoninę</span>
Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir mopedas: vienas vairuotojų išgabentas į ligoninę / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Kaip pranešė sostinės policija, eismo nelaimė įvyko apie 16.40 val. Rudaminoje, Ganyklos gatvėje.

Pirminiais duomenimis, 1949 metais gimusio vyro vairuojamas „Hyundai Terracan“, sukdamas į kairę, nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu mopedu „Yiben“, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1984 metais. Pastarasis buvo neblaivus – jam nustatytas 1,72 prom. girtumas.

Eismo nelaimės metu nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

Šiame straipsnyje:
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