 Vilniaus rajone susidūrus dviem automobiliams nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – nepilnametis

Vilniaus rajone susidūrus dviem automobiliams nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – nepilnametis

2026-08-03 10:27
BNS inf.

Vilniaus rajone susidūrus dviem automobiliams nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – nepilnametis.

<span>Vilniaus rajone susidūrus dviem automobiliams nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – nepilnametis</span>
Vilniaus rajone susidūrus dviem automobiliams nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – nepilnametis / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kaip pirmadienį pranešė Vilniaus policija, sekmadienį apie 15.15 val. Mickūnų kaime 1959 metais gimęs vyras, vairuodamas automobilį „VW“, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiu kitu „VW“, kurį vairavo 1971 metais gimęs vyras.

Per avariją nukentėjo abu vairuotojai bei du keleiviai, gimę 1977 ir 2012 metais. Jie visi pristatyti į gydymo įstaigą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

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Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajonas
avarija LT
nukentėjo žmonės

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