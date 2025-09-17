Vilniaus rajone sustabdytas mirtinai girtas „Audi“ vairuotojas

Apie labai girtą vairuoti ketinantį asmenį pareigūnams pranešė neabejingas pilietis. Apie 13.20 val. vairuotojas, gimęs 1983 metais, buvo sustabdytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniaus rajone, Juodšilių kaime, pareigūnai antradienį sustabdė automobilį „Audi“, kurio vairuotojui nustatytas sunkus girtumas – 4,06 prom., trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Apie labai girtą vairuoti ketinantį asmenį pareigūnams pranešė neabejingas pilietis. Apie 13.20 val. vairuotojas, gimęs 1983 metais, buvo sustabdytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai