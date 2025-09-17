 Vilniaus rajone sustabdytas mirtinai girtas „Audi“ vairuotojas

2025-09-17 09:40
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniaus rajone, Juodšilių kaime, pareigūnai antradienį sustabdė automobilį „Audi“, kurio vairuotojui nustatytas sunkus girtumas – 4,06 prom., trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Apie labai girtą vairuoti ketinantį asmenį pareigūnams pranešė neabejingas pilietis. Apie 13.20 val. vairuotojas, gimęs 1983 metais, buvo sustabdytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

