Vilniaus rajone žuvus pėsčiajai iš įvykio vietos pasišalinusiam vairuotojui pareikšti įtarimai

Kaip trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, įtarimai pareikšti 1966 metais gimusiam vairuotojui, kuris gruodžio 15-osios rytą automobiliu partrenkė moterį ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
BNS rašė, kad tą dieną Vilniaus rajono Zasčiūnų kaime buvo rastas moters kūnas su daugybiniais sužalojimais. Teisėsauga įtarė, kad moterį partrenkė ir mirtinai sužeidė nenustatytas automobilis.
Pasak prokuratūros, atlikus intensyvius paieškos ir ikiteisminio tyrimo veiksmus, gruodžio 16-ąją buvo surastas įvykyje dalyvavęs automobilis ir jo vairuotojas.
Įtariamajam šiuo metu skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prokuratūros teigimu, vyras savo kaltę pripažįsta.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, teisės vairuoti neturintis vyras vairavo automobilį „Audi A6“ ir važiuodamas nuo Rudaminos link Turgelių partrenkė dešiniuoju kelio pakraščiu ėjusią pėsčiąją, taip ją mirtinai sužalodamas.
Vairuotojas įtariamas nesiėmęs jokių priemonių, kad nukentėjusiajai būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba, nors tokią galimybę turėjo, ir iš įvykio vietos pasišalinęs.
Naujausi komentarai