Vilniečiai kreipėsi į policiją: iš aikštelės dingo 45 tūkst. eurų vertės „Lexus“

Policijos departamento duomenimis, rugsėjo 18 d. apie 11.30 val. Vilniuje, Žvalgų gatvėje, pastebėta, kad iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Lexus RX 450H“ (pagamintas 2021 m.).
Nuostolis – apie 45 tūkst. eurų.
Pavogti žibintai ir bamperis
Vagystė praėjusią parą fiksuota ir Klaipėdos rajone. Tiesa, ten pavogtas ne automobilis, o jo dalys.
Anot policijos, apie 8.23 val. Klemiškės I kaime pastebėta, kad nuo automobilio „Mercedes-Benz GLS 400D 4matic“ (pagamintas 2020 m.) yra pavogti žibintai ir priekinis bamperis.
Nuostolis – apie 20 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
