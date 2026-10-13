Vilniuje atvira liepsna degė plastiko gamykla: viskas baigėsi dar palyginus laimingai

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), 10.05 val. ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie gaisrą Savanorių prospekte esančios gamyklos pastate.
Gaisro gesinimui buvo sutelktos gausios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos – penkios automobilinės cisternos, automobilinės kopėčios ir vandens transportavimo automobilis.
Kaip BNS informavo PAGD atstovė Edita Zdanevičienė, atvykus ugniagesiams gelbėtojams, pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti žmonės.
Pagal pirminę informaciją, gaisras kilo plastiko rūšiavimo konvejeryje.
Ugniagesiams pavyko operatyviai sustabdyti ugnies plitimą, gaisras į kitas patalpas neišplito.
11.17 val. gaisras buvo lokalizuotas, o 12.01 val. – visiškai likviduotas.
PAGD teigimu, žmonės iš pastato evakavosi saugiai, nukentėjusiųjų išvengta.
Pagal pirminę informaciją, gaisras kilo dėl užsiliepsnojusio rūšiavimo konvejerio.
Į įvykio vietą atvykę Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai aiškinasi gaisro kilimo aplinkybes bei priežastis.
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