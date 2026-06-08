 Vilniuje per avariją nukentėjo nepilnametis mopedo vairuotojas

Vilniuje per avariją nukentėjo nepilnametis mopedo vairuotojas

2026-06-08 09:21
BNS inf.

Sostinėje su automobiliu susidūrė į pagrindinį kelią išvažiavęs elektrinis mopedas, jį vairavęs nepilnametis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę, pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Vilniuje per avariją nukentėjo nepilnametis mopedo vairuotojas</span>
Vilniuje per avariją nukentėjo nepilnametis mopedo vairuotojas / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Eismo įvykis fiksuotas sekmadienio popietę, apie 14.45 val., Darbininkų ir Šaltkalvių gatvių sankirtoje.

Elektrinis mopedas „Sur-Ron“, vairuojamas 2012 metais gimusio nepilnamečio, įvažiuodamas į pagrindinį kelią, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „BMW 530D E60“, vairuojamu vyro, gimusio 1993-aisiais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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