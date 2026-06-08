Vilniuje per avariją nukentėjo nepilnametis mopedo vairuotojas

Eismo įvykis fiksuotas sekmadienio popietę, apie 14.45 val., Darbininkų ir Šaltkalvių gatvių sankirtoje.
Elektrinis mopedas „Sur-Ron“, vairuojamas 2012 metais gimusio nepilnamečio, įvažiuodamas į pagrindinį kelią, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „BMW 530D E60“, vairuojamu vyro, gimusio 1993-aisiais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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