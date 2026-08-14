Vilniuje dingo paauglė Fabijola: gal matėte?

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad minėta nepilnametė globotinė šių metų rugpjūčio 7 d. apie 15.30 val. išėjo iš globos namų, esančių Jono Kairiūkščio gatvėje Vilniuje ir iki šiol į juos negrįžo.
Nepilnametės požymiai: 172 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, ilgų juodų plaukų. Išeidama vilkėjo juodą megztinį ir juodą ilgą sijoną.
Nepilnametė iš globos namų pasišalina ne pirmąkart.
Policija prašo atsiliepti asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, ir apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Milašienę, tel. Nr. +370 700 58135, el. p. [email protected] arba 112. arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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