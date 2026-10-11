 Vilniuje – du incidentai su šaunamaisiais ginklais, grasinta policijos pareigūnams

Vilniuje – du incidentai su šaunamaisiais ginklais, grasinta policijos pareigūnams

2026-10-11 10:00
BNS inf.

Vilniuje šeštadienį registruoti du incidentai su šaunamaisiais ginklais, vienas asmuo grasino ir policijos pareigūnams, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

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Policija
Policija / J. Elinsko/ BNS nuotr.

Jo duomenimis, apie 22 val. Seinų gatvėje neblaivus 1997 metais gimęs vyras ir nenustatytas asmuo sumušė 1984 bei 1961 metais gimusius vyrus, demonstravo daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą.

Į konflikto vietą atvykus policijos pareigūnams, minėtas asmuo nukreipė ginklą į juos ir į praeivius.

Nukentėjusieji į medikus nesikreipė.

Įtariamasis uždarytas į areštinę, jam nustatytas 1,8 promilės girtumas. „Airsoft“ tipo pistoletas paimtas.

Tą pačią dieną, apie 23 val., Salininkų gatvėje per konfliktą vyras iš šaunamojo ginklo iššovė į 1979 metais gimusį vyrą.

Šis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, išleistas gydytis ambulatoriškai.

Įtariamasis, gimęs 2001 metais, uždarytas į areštinę. Jis atsisakė pasitikrinti blaivumą. Dujinis ginklas paimtas.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
ginklai
Vilnius
policija
konfliktas
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