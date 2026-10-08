Vilniuje galimai padegtas automobilis, Alytaus rajone liepsnojo ūkinis pastatas

Anot Policijos departamento, ketvirtadienį, apie 0.30 val., sostinėje, Rygos gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilyje „BMW X5“ (pagamintas 2007 m.), kilo gaisras, kurio metu apdegė automobilio kėbulas ir salonas.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Neblaivus (1,38 prom.) įtariamasis, gimęs 1975 m., uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Taip pat, policijos duomenimis, trečiadienį apie 20.20 val. Alytaus rajone, Zizėnų kaime, ūkiniame pastate, kilo gaisras, kurio metu apdegė jo stogas.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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