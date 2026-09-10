Vilniuje – grasinimai susprogdinti mokyklas: iš vienos gimnazijos evakuoti žmonės

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, rugsėjo 10 d. 8.50 val. elektroniniu paštu buvo gauti du pranešimai, kuriuose – grasinimai. Kaip teigta, 10 val. bus susprogdintos mokyklos: Adomo Mickevičiaus licėjus ir Užupio, „Veiksmo“ (buvusi V. Kačialovo), „Pažinimo medžio“ ir Abraomo Kulviečio gimnazijos.
Dar vieno pranešimo buvo sulaukta 9.36 val. Elektroniniame laiške nurodyta, kad užminuota „Žvėryno“ gimnazija, esanti Vilniaus Žaliojoje gatvėje. Dėl to buvo evakuoti žmonės.
Laimė, nurodytu laiku sprogimai neįvyko.
Gautuose grasinančiuose elektroniniuose laiškuose, kuriuos gavo kelios valstybinės institucijos, gausu gramatinių ir loginių klaidų, pranešė policija.
Pareigūnai susisiekė su išvardytomis mokyklomis, į jas išsiųsti patruliai, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematoma. Pareigūnai, įvertinę grasinimus, siūlo išlikti budriems, tačiau tęsti mokymosi procesą.
Už įstaigos saugumą atsakingiems asmenims policija rekomenduoja apžiūrėti įstaigos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
Kaip elgtis gavus pranešimą apie galimą sprogmenį?
Gavus pranešimą apie galimą sprogmenį, Lietuvos policija skatina nepanikuoti, o vykdyti šias rekomendacijas:
Gavus pranešimą apie sprogmenį:
- Nenutraukinėti veiklos, neskambinti skubiu pagalbos tarnybų telefonu, o konsultuotis su atsakingais pareigūnais (konsultuokitės su policijos pareigūnais tel. +370 700 60 000). Ir tik tuomet, jei randamas pavojingas objektas, ar yra kitų indikacijų, kad grėsmė gali būti reali – pradėti evakuaciją ir skambinti skubiu pagalbos telefonu 112.
Perdavus informaciją apie sprogmenį iki pareigūnų atvykimo:
- Išlaikykite rimtį ir suburkite grupę sprendimus galinčių įgyvendinti žmonių, kuriems nedelsiant paveskite:
- Įvertinti ar esant poreikiui evakuoti žmones visi praėjimai (durys) yra laisvi ir atsidaro.
- Informuoti kitus organizacijos narius apie priimtus ir priimamus sprendimus (kad buvo informuotas 112 arba paskambinta kitu pareigūnų nurodytu telefono numeriu, laukiama pareigūnų ir t.t.), tą daryti reguliariai, skatinti išlaikyti ramybę, informuoti, kokių veiksmų prašoma imtis.
- Prieinamuose viešuose šaltiniuose įvertinti ar tai ne koordinuota ir masinė informacinė ataka.
- Jeigu yra vaizdo stebėjimo kameros, peržiūrėti patekimo į teritoriją/patalpas kamerų duomenis ar nėra įtartinų asmenų ar veiklos.
- Gydymo, globos ir panašaus profilio įstaigose, kuriose yra negalinčių savarankiškai judėti žmonių, nedelsiant suburti ir instruktuoti grupę žmonių, kurie pradėtų rengtis galimai evakuacijai.
- Organizacijos prieigose sudaryti galimybę sklandžiai privažiuoti pagalbos tarnyboms.
- Jeigu turite bent kiek pagrįstą įtarimą dėl grasinimų realumo (pavyzdžiui: patekimas į patalpas/teritoriją nekontroliuojamas, vaizdo įrašuose pastebėjote įtartinus asmenis ar tokių asmenų veiklą, gavote kitokią pavojų liudijančią informaciją) – nelaukiant pareigūnų atvykimo imkitės evakuacijos.
- Tik tada, jeigu sužinojote, jog tapote masinės informacinės atakos taikiniu, patekimas į patalpas kontroliuojamas, pastarosiomis dienomis nebuvo jokių įtartinų asmenų ir (ar) incidentų, o gautas pranešimas yra vienintelė informacija apie sprogimo grėsmę – galite sulaukti atvykstančių pareigūnų ir nepradėti evakuacijos.
- Pakartotinai neskambinkite telefonu 112 arba kitu pareigūnų nurodytu telefono numeriu, nes esant masinei informacinei atakai, pareigūnai prioritetizuoja tikrintinus objektus.
Į įvykio vietą atvykus pareigūnams privaloma:
- Tiksliai ir operatyviai vykdyti pareigūnų nurodymus bei reikalavimus.
- Pateikti pareigūnams išsamią informaciją, kuri buvo gauta iki atvykimo.
- Pareigūnams atlikus patalpų ar teritorijos apžiūrą, sulaukti (pareikalauti) galutinio ir vienareikšmiško pareigūnų sprendimo dėl galimybės tęsti įprastą veiklą.
Gavus pranešimą el. paštu:
- Neskubėkite evakuoti žmonių ir nutraukinėti veiklos – pirmiausia pasitarkite su policija informacijos telefonu +370 700 60 000. Atsiliepę konsultantai patars, kaip elgtis ir kokius veiksmus būtina atlikti.
Jeigu turite pagrindo įtarti, kad grėsmė yra reali:
- Atkreipiame dėmesį, kad jei po tokio grasinančio el. laiško, apžiūrėję patalpas, ar teritoriją, radote bet kokį įtartiną objektą, tuomet nedelsiant skambinkite skubių pagalbos tarnybų tel. numeriu 112.
- Elkitės kaip su pareigūnų įkalčiais ir neleiskite kitiems žmonėms liesti įtartino daikto.
- Neatsakykite į pranešimą, nepersiųskite ir neištrinkite.
- Atkreipkite dėmesį į siuntėjo el. pašto adresą arba naudotojo vardą / naudotojo ID, skirtą socialinės žiniasklaidos programoms.
- Išsaugokite visus savo organizacijos žiniatinklio žurnalo failus, kad padėtumėte pareigūnų tyrimui.
Kaip teisingai pranešti apie grasinantį el. laišką?
- Paskirti vieną atsakingą žmogų, kuris turi paskambinti ir pranešti policijai. Neskambinti iš vienos įstaigos 5 ar 6 žmonėms. Surinkus numerį, kantriai laukti, kol atsilieps operatorius. Jei reikės, net kelias minutes. Svarbiausiai nenutraukti skambučio ir nerinkti numerio iš naujo.
Jei gaunamas grasinimas telefonu:
- Būkite ramūs ir atidžiai klausykite.
- Turėkite kur pasižymėti svarbią informaciją.
- Jei įmanoma, neleiskite skambintojui kalbėti ir perspėkite kolegą, kad jis surinktų 112 arba skambintų kitu pareigūnų nurodytu telefono numeriu.
- Jei matosi telefone, atkreipkite dėmesį į skambinančiojo numerį.
- Jei grasinimas yra įrašytas pranešimas, užsirašykite kuo daugiau informacijos ir praneškite pareigūnams;
- Jei grasinimas gautas trumpąja žinute, neatsakykite į pranešimą, nepersiųskite ir neištrinkite, atkreipkite dėmesį į siuntėjo numerį ir vadovaukitės pareigūnų patarimais.
- Žinokite, į ką kreiptis savo organizacijoje gavus grasinimą, pvz. pastato apsaugą ar vyresnįjį vadovą, nes jie turės įvertinti grėsmę.
Jei grasinimas pateikiamas akis į akį:
- Pasistenkite prisiminti kuo daugiau skiriamųjų grasinusio asmens bruožų ir stenkitės tiksliai atsiminti, kas buvo pasakyta.
Gavę pristatytą įtartiną siuntą ar paštą, kurie gali kelti susirūpinimą, būtinai informuokite 112 arba skambinkite kitu pareigūnų nurodytu telefono numeriu.
Įtartinų siuntų ar pašto bendrieji indikatoriai:
- Netikėta prekė, ypač jei ji pristatoma rankiniu būdu.
- Paminkštintas vokas (nėra galimybės pajausti kas per daiktas viduje) ar kita stambi pakuotė.
- Papildomas vidinis vokas ar kitas turinys, kurį gali būti sunku išimti.
- Neaiškus ženklinimas arba per didelis sandarinimas, skatinantis atidaryti tam tikrą galą arba tam tikru būdu;
- Keistos formos arba perkreiptos pakuotės.
- Voko atvartas pilnai užklijuotas (paprastai voko atvartai palieka nedidelius tarpus kraštuose) pažymėtas kaip „atidaryti tik…“, „asmeninis“ arba „konfidencialus“.
- Organizacijai arba pavadinimui (o ne konkrečiam asmeniui) skirtas daiktas.
- Netikėta ar neįprasta kilmė (pašto antspaudas ir (arba) grąžinimo adresas).
- Nėra grąžinimo adreso arba grąžinimo adreso, kurio negalima patikrinti.
- Prastai ar netiksliai adresuotas arba adresas atspausdintas netolygiai ar neįprastai.
- Nepažįstamas rašymas ar neįprastas stilius.
- Neįprastas pašto antspaudas arba jo nėra.
- Daugiau antspaudų nei reikia pakuotės dydžiui ar svoriui.
- Riebios dėmės ant pakuotės.
- Iš pakuotės sklindantys kvapai.
Rekomendacijos organizacijoms dėl kasdieninių prevencinių veiksmų:
- Įsitikinkite, kad jūsų objekte yra nustatytos aiškios taisyklės kaip elgtis darbuotojams nustačius įtartiną asmenį, paliktą daiktą ar kilus kitokiai grėsmei.
- Vertinkite į objektą atvykstančių žmonių skaičių, kokius daiktus jie atsineša, ar išvaizda (apranga) ir turimi daiktai atitinka sezoniškumą, paros metą, tam tikrą vietą kurioje yra asmenys.
- Periodiškai tikrinkite, kad kilus būtinybei avariniai išėjimai būtų lengvai prieinami ir veiktų.
- Įsitikinkite, ar objektuose ar jų teritorijose pakanka apšvietimo tamsesniu paros metu.
- Esant poreikiui, konsultuokitės su jūsų teritoriją prižiūrinčiais pareigūnais, dėl efektyvesnių saugumo procedūrų ir veiksmų kilus grėsmei.
- Atlikus rizikos analizę jūsų organizacijoje, aprašyti ekstremaliųjų situacijų valdymo plane galimas grėsmes, jei jūsų organizacijai toks planas yra privalomas.
- Atnaujinus ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, rengti 2 valandų civilinės saugos mokymus organizacijos darbuotojams tema, kaip elgtis gavus pranešimą apie sprogmenį.
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