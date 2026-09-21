 Vilniuje motociklo vairuotojas susidūrė su autobusu ir automobiliu: nukentėjo vyras

Vilniuje motociklo vairuotojas susidūrė su autobusu ir automobiliu: nukentėjo vyras (Atnaujinta)

2026-09-21 18:23
BNS inf.

Vilniuje pirmadienį motociklo vairuotojas susidūrė su autobusu ir automobiliu, per avariją nukentėjo motociklininkas.

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<span>Vilniuje motociklo vairuotojas susidūrė su autobusu ir automobiliu: nukentėjo vyras</span>
Vilniuje motociklo vairuotojas susidūrė su autobusu ir automobiliu: nukentėjo vyras / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

Kaip pranešė Vilniaus policija, apie 16.30 val. Ribiškių Didžiojoje gatvėje motociklas „Husqvarna“, vairuojamas 1986 metais gimusio vyro, sukdamas iš šalutinio kelio į pagrindinį užkirto kelią pagrindiniu keliu važiavusiam autobusui.

Nesuvaldytas motociklas taip pat atsitrenkė į priešinga eismo juosta važiavusį automobilį „Toyota“. Motociklo vairuotojas paguldytas į ligoninę.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

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Šiame straipsnyje:
avarija LT
Vilnius
sutriko eismas

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