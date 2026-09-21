Vilniuje motociklo vairuotojas susidūrė su autobusu ir automobiliu: nukentėjo vyras

Kaip pranešė Vilniaus policija, apie 16.30 val. Ribiškių Didžiojoje gatvėje motociklas „Husqvarna“, vairuojamas 1986 metais gimusio vyro, sukdamas iš šalutinio kelio į pagrindinį užkirto kelią pagrindiniu keliu važiavusiam autobusui.
Nesuvaldytas motociklas taip pat atsitrenkė į priešinga eismo juosta važiavusį automobilį „Toyota“. Motociklo vairuotojas paguldytas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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