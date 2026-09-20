 Vilniuje neblaivus vairuotojas sužalojo policijos pareigūną, jis paguldytas į ligoninę

Vilniuje neblaivus vairuotojas sužalojo policijos pareigūną, jis paguldytas į ligoninę

2026-09-20 11:14
BNS inf.

Vilniuje šeštadienį neblaivus vairuotojas, priešindamasis policijai, sužalojo pareigūną, kuris buvo paguldytas į ligoninę, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

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<span>Vilniuje neblaivus vairuotojas sužalojo policijos pareigūną, jis paguldytas į ligoninę</span>
Vilniuje neblaivus vairuotojas sužalojo policijos pareigūną, jis paguldytas į ligoninę / Asociatyvi M. Vizbaro/BNS nuotr.

Jo teigimu, apie 19.30 val. gautas pranešimas, kad Konstitucijos prospektu važiuoja automobilis „Peugeot 307“, kurio vairuotojas galimai neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų.

Po penkių minučių Laisvės prospekte automobilis, kurį vairavo 1980 metais gimęs vyras, buvo sustabdytas.

Kaip teigė policija, vairuotojas, sodinamas į tarnybinio automobilio laikino sulaikymo patalpą, aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo 2002 metais gimusį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną.

Pareigūnas paguldytas į ligoninę, įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

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