 Vilniuje nušovus vyrą pradėtas ikiteisminis tyrimas

Vilniuje nušovus vyrą pradėtas ikiteisminis tyrimas

2026-10-10 09:15
ELTOS inf.

Sostinės Savanorių prospekte penktadienio vakarą nušovus vyrą policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.

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<span>Vilniuje nušovus vyrą pradėtas ikiteisminis tyrimas</span>
Vilniuje nušovus vyrą pradėtas ikiteisminis tyrimas / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Penktadienio vakarą, apie 18 val. 25 min. Vilniuje, Savanorių pr., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, vyriškis iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo šovė į vyrą (gim. 1981 m.), kuris dėl šautinės žaizdos krūtinėje įvykio vietoje mirė. 

Ginklas paimtas.

Kaip praneša policija, įtariamasis (gim. 1973 m.) uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.

Šiame straipsnyje:
nužudymas
žmogžudystė
Vilnius
ginklas

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