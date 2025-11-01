 Vilniuje pavogtas automobilis už 20 tūkst. eurų

Vilniuje pavogtas automobilis už 20 tūkst. eurų

2025-11-01 09:08
BNS inf.

Vilniuje ketvirtadienio rytą pasigesta automobilio „Hyundai Kona“, padarant 20 tūkst. eurų siekiančią žalą.

Vilniuje pavogtas automobilis už 20 tūkst. eurų / Asociatyvi J. Kalinsko /BNS nuotr.

Laužtuvas
Kodėl negaudomi vagys? Gal jau laikas išeiti iš kabinetų į gatves?
1
0
