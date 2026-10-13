Vilniuje sulaikytas iš teismo kiemo pabėgęs Maroko pilietis

„Sulaikytas Vilniuje, Debesijos gatvėje“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Kaltinamasis iš Laisvės prospekte esančio teismo pasišalino apie 16 val.
Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinamas Maroko pilietis Issam Toubali.
„Kaltinamas tuo, kad 2026 m. gegužės 24 d. pagrobė svetimą turtą: įsibrovęs į parduotuvę ir atrakinęs prekybos salėje esantį kasos aparatą pasisavino 1709,02 eurų“, – Eltai pranešė teismo atstovas Giedrius Janonis.
Antradienį teismo posėdžių salėje vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo.
Rugsėjo 30 d. nutartimi kaltinamajam buvo pratęsta kardomosios priemonės – suėmimo – terminas vienam mėnesiui, terminą, skaičiuojant nuo spalio 1 d., iki lapkričio 1 d.
Posėdis teisme prasidėjo 13 val. 30 min., o jam pasibaigus apie 15 val.30 min. kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas.
Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį.
(be temos)
(be temos)