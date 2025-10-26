Vilniuje – trijų automobilių avarija: į medikų rankas perduota moteris

Kaip BNS sakė Vilniaus policijos budintis pareigūnas, 13.55 val. gautas pranešimas, kad susidūrė trys transporto priemonės: du „Hyundai“ ir vienas „Volvo“ automobiliai.
Pirminiais duomenimis, automobilis „Hyundai Kona“, vairuojamas vyro 1993 metais gimusio vyro, atsitrenkė į sankryža važiavusį automobilį Hyundai“, kurį vairavo moteris 1957 metais gimusi moteris.
Po pirmojo smūgio automobilis „Hyundai Kona“ atsitrenkė į prie šviesoforo stovėjusį automobilį „Volvo“, vairuojamą 1950 metais gimusio vyro, bei kelio ženklą.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Hyundai“ vairuotoja, kuri dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Naujausi komentarai