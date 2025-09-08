 Vingio parke susidūrė du oro balionai, nukentėjo moteris

2025-09-08 20:21
BNS inf.

Vilniaus Vingio parke pirmadienį susidūrė du oro balionai, incidento sužalota moteris, pranešė portalas „Delfi“.

Oro balionai
Oro balionai / P. Peleckio / BNS nuotr.

