Vyrai, jūsų ieško policija

Kaip teigiama, tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuoti vyrai, galimai padarę šią nusikalstamą veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.
