Žinomą „tiktokerį“ nužudžiusiam Pauliui Gaižauskui – griežta bausmė

Remiantis nuosprendžio duomenimis, teismas iš dalies tenkino civilinį ieškinį – nuteistasis, nužudęs savo šeimos narį, taip pat turės atlyginti 944 eurus turtinės ir 4 tūkst. eurų neturtinės žalos.
Konfliktas, pasibaigęs N. A. nužudymu, įvyko 2025 metų lapkričio 14 dieną Vilniuje esančiame bute. Tądien P. Gaižauskas buvo neblaivus (1,98 prom.). Byloje rašoma, kad jis tyčia sudavė N. A. ne mažiau kaip septynis smūgius į veidą ir ne mažiau kaip vieną kartą tyčia dūrė jam peiliu į krūtinę. Dėl patirtų sunkių sužalojimų N. A. mirė įvykio vietoje.
Savo kaltę dėl nužudymo P. Gaižauskas pripažino. Teisme jis sakė, kad nužudymo dieną tiek jis, tiek N. A. buvo neblaivūs nuo ryto – kartu išgėrė tris butelius alkoholinių gėrimų. Paskui, susitikę su draugu, su kuriuo susipažino Pravieniškėse, nuvyko į minėto draugo butą Vilniuje, kur ir buvo įvykdyta žmogžudystė.
Čia trijulė toliau vartojo alkoholį. P. Gaižauskas teisme tikino dėl girtumo neprisimenantis, ar mušė velionį N. A., tačiau neneigė, kad dūrė jam peiliu į širdį, kai N. A. jį pastūmė. Nuteistasis teisme pasakojo po dūrio išgirdęs N. A. klausimą: „Ką tu padarei, Pauliau?“ bei pridūrė: „Aš tave myliu, mažiuk, ir lauksiu“.
Tuo metu, kai įvyko nusikaltimas, buto šeimininkas miegojo. Peilį į kriauklę numetęs P. Gaižauskas teigė iškvietęs medikus. Nuosprendžio duomenimis, iš pradžių P. Gaižauskas medikams tvirtino, kad peiliu N. A. dūrė ne jis, o buto savininkas. Šitaip iš pradžių jis teigė esą dėl to, kad buvo ištiktas šoko. P. Gaižauskas pripažino – nusikaltimui įtakos turėjo alkoholio vartojimas, blaivus jis esą taip pasielgęs nebūtų.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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