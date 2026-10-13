 Žiniasklaida: Vilniaus rajono tarybos nariai savivaldybei grąžino daugiau nei 224 tūkst. eurų

Žiniasklaida: Vilniaus rajono tarybos nariai savivaldybei grąžino daugiau nei 224 tūkst. eurų

2026-10-13 08:29
ELTOS inf.

Visi 2019–2023 metų kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai į savivaldybės biudžetą grąžino per 224,4 tūkst. eurų su tarybos nario veikla susijusių išlaidų, rašo portalas „15min“.

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Robertas Duchnevičius
Robertas Duchnevičius / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Tai portalui patvirtino Generalinė prokuratūra.

„Visi 29 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-2023 metų kadencijos nariai laikotarpiu nuo 2024 metų iki 2026 rugpjūčio mėnesio Vilniaus rajono savivaldybei grąžino lėšas, bendra suma sudaro 224 434,32 Eur“, – portalui nurodė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Grąžinę savivaldybei pinigus už vadinamuosius „čekiukus“ patvirtino Tadeuszas Andrzejewskis, Irena Aniukštienė, Viktoras Bojarovičius, Gediminas Kazėnas, Miroslava Klim, Jonas Vasiliauskas, Zigmontas Ždanovičius ir Artūras Želnys.

Beveik 9,5 tūkst. eurų į savivaldybės biudžetą pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.

Anksčiau portalas „15min“ skelbė, kad prokuratūra buvo pradėjusi tyrimą dėl Vilniaus rajono politikų kanceliarinių lėšų panaudojimo.

Šiame straipsnyje:
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taryba
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