Žiniasklaida: Vilniaus rajono tarybos nariai savivaldybei grąžino daugiau nei 224 tūkst. eurų

Tai portalui patvirtino Generalinė prokuratūra.
„Visi 29 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-2023 metų kadencijos nariai laikotarpiu nuo 2024 metų iki 2026 rugpjūčio mėnesio Vilniaus rajono savivaldybei grąžino lėšas, bendra suma sudaro 224 434,32 Eur“, – portalui nurodė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Grąžinę savivaldybei pinigus už vadinamuosius „čekiukus“ patvirtino Tadeuszas Andrzejewskis, Irena Aniukštienė, Viktoras Bojarovičius, Gediminas Kazėnas, Miroslava Klim, Jonas Vasiliauskas, Zigmontas Ždanovičius ir Artūras Želnys.
Beveik 9,5 tūkst. eurų į savivaldybės biudžetą pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Anksčiau portalas „15min“ skelbė, kad prokuratūra buvo pradėjusi tyrimą dėl Vilniaus rajono politikų kanceliarinių lėšų panaudojimo.
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