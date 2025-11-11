Trečiojo amžiaus universitetas senjorams siūlo naujas galimybes ir patirtis

Svarbus laikotarpis
Kauno TAU universitete pastaruoju metu yra apie tūkstantis klausytojų. Jų pasirinkimui – keturiolika fakultetų.
Apie atskirų fakultetų veiklos pobūdį ir savitumą „Kauno dienai“ papasakojusi Kauno TAU rektorė Nijolė Petronėlė Večkienė akcentavo ir bendrą visų fakultetų tikslą – skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, užimtumą, dalyvavimą visuomenės ir savarankiško gyvenimo srityse.
„Universitetas plėtėsi įkurdamas naujus fakultetus ir įtraukdamas į edukacines programas vis platesnį senjorų ratą“, – pabrėžė pašnekovė.
Pasak N. P. Večkienės, universitetui dabar išgyvena svarbų pokyčių laikotarpį, kurį lemia naujos technologijos, didėjanti geopolitinė įtampa ir nauji tikslai – išlaikyti tęstinumą ir siekti tarptautiškumo.
Palaikė dvasią
Svarbus ir visada aktualus Kauno TAU yra Teologijos fakultetas, kurio dekanas – prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.
„Šis fakultetas ne tik svarbus, bet ir populiarus. Pokyčių ir įtampų laikotarpyje tokio fakulteto reikšmė yra labai didelė, nes kalbame apie vertybių svarbą, vertybinio mąstymo ir sprendimų reikšmę“, – sakė N. P. Večkienė.
N. P. Večkienė prisiminė išbandymų sukėlusį pandemijos laikotarpį, kuri lengviau išgyventi padėjo paskaitos apie dvasingumą, apie religijos prasmę ir galią.
„Pandemijos laikotarpiu, kai susitikimai jau nevyko, senjorams reikėjo ieškoti būdų paskaitose dalyvauti virtualiai. Kadangi virtuali veikla senjorams yra sunkesnė, į pagalbą atėjo „Marijos radijas“. Ši stotis leido mums turėti paskaitas, kurios buvo transliuojamos per radiją. Tai buvo labai geras ir naudingas sumanymas. Galima pasakyti, kad pandemijos metu tai stipriai palaikė universitetą, padėjo išlaikyti aktyvumą ir motyvaciją“, – tvirtino rektorė.
Praplečia akiratį
Kauno TAU veikoje svarbus ir tarp klausytojų populiarus yra Teatro ir muzikos fakultetas, kurio dekanas – Danielius Vėbra.
„D. Vėbra yra Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Muzikos akademijos dėstytojas. Prieš tai daug metų fakultetui vadovavo žinoma solistė, poetė Violeta Sagaitytė“, – sakė Kauno TAU rektorė.
Lygiagrečiai prie šio fakulteto buvo įkurtas ir dramos būrelis, kuriame susibūrė Kauno TAU klausytojai.
„Teatro ir muzikos fakultetą lankantys senjorai susitinka su menininkais. Bendravimas vyksta ne tik pokalbių forma, bet ir koncertų lankymu. Tai praplečia akiratį, praturtina. Tai labai senjorų mėgstamas fakultetas – turbūt pats populiariausias“, – svarstė N. P. Večkienė.
Lemia ir asmenybė
Pastaruoju metu įvyko pokyčių Turizmo ir laisvalaikio organizavimo fakultete.
Anot rektorės, fakulteto veiklos populiarumą dažnai lemia vadovo asmenybė, entuziazmas.
„Šiam fakultetui pradėjo vadovauti Antanas Visockas. Tai plačių interesų asmenybė, sugebanti sudominti ir įtraukti. Todėl suprantama, kad pastaruoju metu Turizmo ir laisvalaikio fakultetas tapo labai populiarus. Jo veikla gerokai išsiplėtė. Ne tik organizuojamos kelionės po įvairias vietoves, bet lankomasi ir įdomiuose kultūriniuose renginiuose“, – pasakojo N. P. Večkienė.
Populiarus ir jau daug metų universitete veikiantis Anglų kalbos fakultetas.
„Kai universitetas dar tik įsikūrė, anglų kalbos mokymąsi inicijavo VDU Anglų kalbos katedra. Ir šios katedros dėstytojos iki šiol globoja, organizuoja mokymąsi“, – pabrėžė rektorė.
Daugiau poilsis
Pasak N. P. Večkienės, kalbant apie mokymosi intensyvumą, sunkumų, nesklandumų kelia patalpų trūkumas.
Ne visada pavyksta rasti patalpas paskaitoms. Veiklą riboja ir didelis dėstytojų užimtumas, nes visur dirba savanoriai ir ne visada jie turi laiko – tiek dekanai, tiek dėstytojai, tiek seniūnai labai dažnai yra dar tebedirbantys žmonės.
„Kai manęs klausia, kaip sekasi gauti patalpas paskaitoms, visada juokauju, kad esu ir rektorė, ir papildomais reikalais besirūpinanti sekretorė. Kalbant apie patalpas paskaitoms, tai tikrai nėra paprasta. Padėtį lengvina tai, kad esame Kaune, tad galime bendradarbiauti su VDU. Mums dar talkina Mykolo Romerio universitetas, kur veikia Teisės fakultetas, dar yra Sveikatos mokslų universitetas, prie kurio veikia ir mūsų Sveikatos fakultetas. Suteikiamos patalpos ir muziejuose. Susitikimai būna maždaug kartą per savaitę, taigi didelio intensyvumo nėra. Juo labiau kad ir lankytojai nėra linkę skubėti, tai turi būti daugiau poilsis, o ne darbas“, – pasakojo Kauno TAU rektorė.
Anot N. P. Večkienės, svarbus ir stiprus yra universiteto ryšys su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, kurios filialas yra Kaune.
„Sąjungos darbuotoja Dalė Poškienė yra ir ilgametė mūsų universiteto Švietimo ir kultūros fakulteto dekanė. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga suteikia patalpas paskaitoms. Prasmingai sprendžiamas ir paskaitų tematikos klausimas, nes ten vyksta renginiai su istoriniais, kultūriniais ir politiniais akcentais, ir apie tai kalbamasi su žmonėmis, kurie betarpiškai išgyveno istorijos dramatizmą, lemtingus pokyčius“, – pabrėžė Kauno TAU rektorė.
Užtenka vieno
Pasiteiravus, ar daug yra senjorų, kuriuos domina kelios studijų kryptys, t. y. besilankančių kelių fakultetų veikloje, N. P. Večkienė sakė, kad daugumai Kauno TAU lankytojų užtenka vieno fakulteto siūlomų programų.
„Norinčių lankyti kelis fakultetus yra nedaug – gal tik kelios dešimtys“, – konstatavo rektorė.
Ji pabrėžė, kad visi Kauno TAU fakultetai yra labai svarbūs.
„Populiarus ir lankomas yra Teisės fakultetas. Šio fakulteto veiklą išvystė Birutė Štuikienė. Šuo metu dėl sveikatos ji nebegali būti dekane, todėl savo veiklą perdavė jaunam kolegai Mariui Jonaičiui, kuris yra profesionalus teisininkas ir dėstytojas. Tai žmogus, kuris išmano ir teisės praktiką, ir teoriją. Nenuostabu, kad mūsų universiteto lankytojai mėgsta tą fakultetą, nes čia svarstomos aktualijos ir pateikiama žinių, kurių prireikia ir kasdienybėje“, – apie Teisės fakulteto svarbą pasakojo rektorė.
Veiklos savitumai
Dar vienas svarbus ir aktualus fakultetas – Sveikatos.
„Sveikatos fakulteto dekanė Žibuoklė Senikienė. Ne dažnai, bet reguliariai rengiame konferencijas, kuriose dalyvauja ir Sveikatos universiteto studentai, ir mūsų klausytojai. Aptariamos sveikatos išsaugojimo problemos, taikomojo pobūdžio žinios“, – sakė pašnekovė.
N. P. Večkienė pabrėžė, kad savo veiklos savitumu išsiskiria Jolantos Velykienės vadovaujamas Dizaino fakultetas.
„Dizaino fakultetas transformavosi į kelias grupes – dabar turime tapytojų grupę, yra rūbų modeliavimo grupė. Europoje tokia veikla populiari. Siekiama, kad TAU žmonės ne tik klausytųsi, bet ir burtųsi į ratelius, telktųsi kokiai nors veiklai, būtų aktyvūs ir ieškotų saviraiškos galimybių“, – nurodė N. P. Večkienė.
Kūrybinė raiška
Rektorė pabrėžė, kad prieš keletą metų buvo inicijuotas Baltosios lazdelės fakultetas, kurio dekanė yra Skaidra Grabauskienė.
„Taip atsirado galimybė universiteto veikloje dalyvauti regėjimo negalią turintiems žmonėms“, – paaiškino pašnekovė.
Pasak jos, universiteto veikla neįsivaizduojama be Literatūros ir Istorijos fakultetų.
„Literatūros fakultetas, kuriam daug metų vadovavo žinoma rašytoja Aldona Ruseckaitė, veikia Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Šiam fakultetui dabar vadovauja Deimantė Cibulskienė, o A. Ruseckaitė įkūrė Kūrybinės raiškos fakultetą. Yra ir puikus Istorijos fakultetas, kuris veikia prie Kauno miesto istorijos muziejaus. Dabar jam vadovauja Simonas Jazavita. Tai veiklus, kūrybingas ir lankytojų mėgstamas fakultetas“, – sakė Kauno TAU rektorė.
Laikas menui!
Plečiant užsiėmimų ir veiklos įvairovę, buvo įkurtas Technologijų fakultetas, kuris populiarus dėl savo praktinio aktualumo.
Dabar šio fakulteto dekanas yra Rimvydas Velykis, kuris yra ir universiteto prorektorius.
„Rektorato posėdžiuose nuolat svarstome, kaip Kauno TAU lankytojams suteikti kuo geresnes saviraiškos galimybes. Norime, kad jį lankantys žmonės galėtų realizuoti tai, ko gal nespėjo anksčiau, dirbdami konkrečioje srityje. Pavyzdžiui, moterys, kurios susibūrė į tapybos grupę, pasakė sau: laikas menui. Vaikai užauginti, darbai padaryti ir tos moterys dabar daro nuostabius dalykus – rengia parodas, susitikimus“, – apie universiteto lankytojų tobulėjimo perspektyvas pasakojo rektorė N. P. Večkienė.
Europos bendruomenė
Technologijų fakulteto dekanas, prorektorius bendradarbiavimui ir tarptautiniams ryšiams R. Velykis pabrėžė universiteto siekį bendrauti su kitomis pasaulio ir Lietuvos organizacijomis, surasti naujų kontaktų.
„Universitete dirbu septinti metai. Pirmoji į tą veiklą įsijungė žmona, kuri čia dirba jau gal dešimt metų. Kalbant apie mano paskatas įsijungti, apie mano motyvaciją, noriu pabrėžti, kad žmonės čia dirba daug metų, savanoriškais pagrindais, be atlyginimo. Aišku, kad dauguma yra aktyvūs žmonės. Apie 80 proc. yra su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu. Yra profesoriai, yra mokslo daktarai, aktyvūs senjorai. Mūsų kol kas neremia nei savivaldybė, nei Vyriausybė. Žingsniai į tą pusę daromi. Turime įkūrę nacionalinę asociaciją su kitais TAU, kurių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose yra daugiau kaip 55. Pagalvojau, kad reikėtų kažkaip tą veiklą išjudinti pasinaudojant ES parama, „Erasmus“ projektais, ir prieš šešerius metus pavyko pasirašyti pirmąją sutartį. Gavome dotaciją ir pradėjome keliauti. Dauguma senjorų gyvena iš pensijos, kai kas, žinoma, ir dirba, bet finansinės galimybės yra ribotos, todėl perspektyvos pakeliauti universiteto veiklai suteikė papildomo patrauklumo. Yra įvairūs kursai mūsų dėstytojams, yra galimybės lektoriams kelti kvalifikaciją“, – vardijo R. Velykis.
Jis pabrėžė, kad nuo praėjusių metų svarbus prioritetas ES – į siūlomas programas įtraukti ne tik įvairių šalių TAU vadovybę ir dėstytojus, bet ir kuo daugiau lankytojų.
„Ta įtrauktis labai svarbi – tai reiškia, kad vyresnio amžiaus asmenys su regos, klausos sutrikimais, turintys įvairių kitų negalių į keliones po Europos šalis gali vykti su specialiaisiais vežimėliais, turi galimybę į kelionę įtraukti ir juos lydinčius asmenis. Jei prieš penkerius metus vyko daugiau kursai, kvalifikacijos kėlimai (dramos technika, Viduržemio jūros dieta, technologijos, ekologija), tai dabar nemažai keliaujame. Pavyzdžiui, važiavome į Lenkiją, Portugaliją, Ispaniją, Italiją, Prancūziją. Šiuo metu vienas svarbus projektas, kuriame dalyvauja įvairių tautybių, įvairią negalią turintys žmonės iš penkių šalių, yra baigiamojoje stadijoje. Viena pagrindinių temų – kaip pagerinti žmonių su negalia gyvenimo sąlygas, kad jie galėtų keliauti, susipažinti su kitų šalių kultūra, istorija. Europa stengiasi, kad pagyvenę žmonės galėtų judėti, laisviau ir plačiau bendrauti, tai visiškai atitinka ir mūsų universiteto siekius“, – pabrėžė R. Velykis.
Jis sakė, kad į vadinamąsias mobilumo programas kiekvienais metais stengiamasi įtraukti kuo daugiau žmonių.
„Jei anksčiau per metus į užsienį išvažiuodavo, pavyzdžiui, šešiolika žmonių, tai praėjusiais ir šiais numatėme 76 žmones“, – sakė R. Velykis.
Universiteto ištakos
Kauno TAU rektorė N. P. Večkienė pabrėžė, jog universiteto išvystymas ir įtvirtinimas neatsiejamas nuo buvusių rektorių – Vincės Vaidevutės Margevičienės, Janinos Andriušienės, Vilijos Targamazdės – veiklos.
Savo prisiminimais pasidalijusi V. Targamadzė sakė, kad prieš keletą dešimtmečių bene didžiausias iššūkis buvo universiteto įsteigimas ir jo veiklos startas.
„Kai įsisteigė Medardo Čoboto TAU, buvo pasvarstymų, o kodėl to nepadaryti Kaune? Ir tai tikrai nebuvo paprasta. Valdiškų institucijų koridoriuose jautėsi tokios nuotaikos, kad antro universiteto nereikia. Prasidėjo diskusijų etapas. Ir čia labai daug nuveikė V. V. Margevičienė, kuri labai stipriai ėmėsi tos idėjos. Konstruktyviai įsijungė ir tuometė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė Laima Anužienė. Diskutavome, tarėmės ir nusprendėme, kad reikia steigti akademinės pakraipos universitetą. Idėjų buvo įvairių. Ir tada mums teko paplušėti su įvairiais atsakingais asmenimis. Su dėkingumu prisimenu, kad nebuvo tokių, kurie būtų nepalaikę idėjos. Daug žinomų žmonių, pripažintų specialistų sutiko pasijungti – kunigas V. Vaičiūnas, profesorius Rimantas Laužackas, įsijungti sutiko tuometė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A. Ruseckaitė. Taip susikūrė pagrindiniai fakultetai, turėję sudominti, pritraukti žmones, kad jie galėtų turiningai leisti laisvalaikį, intelektualiai save tobulinti“, – pasakojo V. Targamadzė.
Svarbi misija
V. Targamadzė pabrėžė, kad, modeliuojant universiteto veiklą, buvo pabrėžiama ne tik akademinė, bet ir socialinė jo paskirtis.
„Būdami mokslininkai mes puikiai supratome, kad labai svarbus universiteto uždavinys yra socializacija, nes tarp senjorų yra vienišų žmonių, kurie nelabai turi su kuo bendrauti, bet yra gana smalsūs. Tuo metu apskritai nebuvo organizacijų, kurios būtų siūliusios senjorams aktyvesnę kasdienybę“, – apie to meto ypatumus pasakojo pašnekovė.
V. Targamadzė pabrėžė, kad susikūrus Kauno TAU ypač sudėtinga buvo gauti patalpas paskaitoms ir susitikimams.
„Bet išeitis atsirado. Į savo patalpas sutiko priimti kiti Kaune veikiantys universitetai ar universitetų filialai, nes Kauno TAU fakultetams vadovavo žmonės iš universitetų. Vadinamieji neuniversitetiniai žmonės surado patalpas kitur – muziejuose ir panašiai“, – pasakojo V. Targamadzė.
Įvyko proveržis
Prisiminusi universiteto steigimo laikus, V. Targamadzė sakė, kad sunkumų buvo daug, bet pasiektas rezultatas – geras.
„Tiesą pasakius, iš pradžių buvau kažkiek sutrikusi, buvo labai daug klaustukų ir dar daugiau abejonių, ar pavyks. Neturėjau vadovaujamo darbo patirties. Iki šiol be galo džiaugiuosi, kad pavyko tai padaryti“, – sakė pašnekovė.
Pastaraisiais metais, anot jos, Lietuvoje pasipylė tikras TAU lietus.
„Manau, labai gerai, kad yra TAU asociacija, kurios prezidentė yra M. Čoboto TAU rektorė Zita Žebrauskienė. Kartais pasidomiu asociacijos veikla, kartais tenka įsitraukti ir matau, kad labai rimtai žiūrima į TAU veiklą. Man be galo smagu, kad praėjo palyginti nedaug laiko, ir TAU jau tapo judėjimu, apimančiu daugybę žmonių. TAU pasidarė svarbia visuomenės jungtimi tiek socializacijos, tiek kultūrine, tiek intelektualine prasme“, – pabrėžė pirmoji Kauno TAU rektorė V. Targamadzė.
