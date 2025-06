Ruginienė apie pensijų kaupimo pokyčių poveikį ragina spręsti jiems įsigaliojus

„Vieni sako, kad pagerės kaupimas, nes mūsų pokyčiai įneš didesnio pasitikėjimo šita sistema, kiti prognozuoja, kad gali būti atvirkščiai. (...) Matysime jau po to, kai sistema pradės veikti“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.

„Turime kelis pavyzdžius, tą pačią Estiją. Negriuvo antra pakopa ir kažkaip ten dar ir kaupia žmonės šitoje sistemoje, viskas lyg ir gerai. Tai aš galvoju, kad, matyt, dabar pensijų fondams reikia susitelkti, parodyti tą gerą rezultatą ir Lietuvoje irgi matysim visai gerus rezultatus“, – aiškino ministrė.

Seimas ketvirtadienį balsuos, ar priimti Vyriausybės teiktą pensijų reformą – ja būtų atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į pensijų kaupimą, siekiama leisti pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, bet toliau kaupiantiesiems palikti 1,5 proc. valstybės įnašą.

Parlamentas taip pat linkęs įvesti dvejų metų pasitraukimo iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje „langą“ – iki 2027 metų pabaigos. Iki to laiko viso žmonių atgautos lėšos nebūtų apmokestintos.

„Nuo sausio 1 dienos, tikėtina, žmonės turės du metus apsispręsti. Kiekvienas turėtų pasidomėti asmenine savo situacija, pasiskaičiuoti, įsigilinti į pokyčius. Mes irgi kaip ministerija konsultuosime ir aiškinsime, kokie bus tie pokyčiai nuo sausio 1 dienos. Kiekvienas turėtų individualiai padaryti sau priimtiną sprendimą“, – sakė I. Ruginienė.

Jos teigimu, įsigaliojus pakeitimams toliau kaupti nevertėtų asmenims, kuriems iki pensijos liko nedaug laiko arba šiemet pensininkais tapusiems, tačiau mažai lėšų sukaupusiems.

„Kas yra daugiau sukaupę, tai tikrai turi skaičiuoti, įsivertinti. Labai norėčiau, kad įsivertintų ir naują mūsų lankstesnę pasiūlytą sistemą. Galbūt jam iš tikrųjų ji pasidarys patrauklesnė ir žmonės kaip tik nuspręs ir toliau kaupti“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Be to, pataisomis ketinama nuo 5,4 tūkst. iki 10,8 tūkst. eurų fonduose sukaupusiems gyventojams leisti visas lėšas pasiimti iš karto, tačiau siūloma tai jiems padaryti tik per „langą“.

Verslas sako, kad tokia reforma, kokią siūlo Vyriausybė, skatins gyventojus pasitraukti iš kaupimo, sumažins fondų investicijas, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad iš kaupimo pasitrauks apie 20 proc. žmonių.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) birželio pradžioje yra pareiškęs, kad reforma gali mažinti pensijas ateityje, o senstant visuomenei – daryti spaudimą viešiesiems finansams. Europos Komisija (EK) įspėjo, kad reforma trukdytų Lietuvoje plėstis kapitalo rinkai, pasunkėtų jos dalyvių finansavimo galimybes.