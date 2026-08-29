„Kauno dienos“ studija: kaip internetinių sukčių ekspertas pats vos netapo jų auka

Internetinė erdvė šiandien tapo teritorija, kurioje „lengvų pinigų“ paieškos neretai viršija bet kokias saugumo ribas. „Kauno dienos“ studijoje D. Remeika atveria sukčiavimo schemų anatomiją.
Pašnekovas sąmoningai leidžiasi sukčių viliojamas į pinkles, kad geriau perprastų jų veiklos mechanizmą, tačiau pripažįsta, kad kartą pats vos netapo jų auka. Pokalbyje nagrinėjama, kaip dirbtinai sukurta skuba prisidengę organizuoti rusakalbiai „skambučių centrai“ manipuliuoja aukų emocijomis.
Ekspertas atskleidžia, kaip streso fone baimė prarasti santaupas arba godumas greitam pelnui visiškai užblokuoja kritinį mąstymą. Šis pokalbis – tai praktinis gidas visiems, norintiems išmokti atpažinti manipuliacijas ir apsaugoti save bei savo turtą moderniame technologijų amžiuje.
Kviečiame žiūrėti:
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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