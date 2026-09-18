 „Kauno dienos“ studijoje – dr. Artūras Sujeta: kai sveika gyvensena tampa pavojinga manija

„Kauno dienos“ studijoje – dr. Artūras Sujeta: kai sveika gyvensena tampa pavojinga manija

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-09-18 10:52 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Mitybos ir sveikos gyvensenos specialistas dr. Artūras Sujeta.

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Gražvydas Muižys (kairėje) ir Artūras Sujeta (dešinėje)
Gražvydas Muižys (kairėje) ir Artūras Sujeta (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

Gyvename laikais, kai rūpinimasis kūnu vertinamas kaip didžiausia dorybė. Tačiau kur yra ta klastinga riba, kai noras valgyti sveikai ir nuolat mankštintis peržengia sveiką protą ir tampa psichologine priklausomybe? 

Mitybos ir sveikos gyvensenos specialistas dr. A. Sujeta atvirai kalba apie ortoreksiją – apgaulingą valgymo sutrikimą, kuris dažnai slepiamas po gražia „disciplinos“, „valios“ ir idealios išvaizdos etikete. 

Pokalbis studijoje – apie socialinių tinklų kuriamą tobulumo iliuziją, psichikos sutrikimą, kai veidrodyje matomas tik „per mažai raumeniningas“ kūnas, vedantį į depresiją ir fiziologinį atsaką, kai alinamas organizmas iš streso pradeda elgtis priešingai – blokuoti riebalų deginimą.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Artūras Sujeta
Kauno dienos studija
sveika mityba
valgymo sutrikimai
Sąmoninga bendruomenė

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