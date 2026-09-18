„Kauno dienos“ studijoje – dr. Artūras Sujeta: kai sveika gyvensena tampa pavojinga manija

Gyvename laikais, kai rūpinimasis kūnu vertinamas kaip didžiausia dorybė. Tačiau kur yra ta klastinga riba, kai noras valgyti sveikai ir nuolat mankštintis peržengia sveiką protą ir tampa psichologine priklausomybe?
Mitybos ir sveikos gyvensenos specialistas dr. A. Sujeta atvirai kalba apie ortoreksiją – apgaulingą valgymo sutrikimą, kuris dažnai slepiamas po gražia „disciplinos“, „valios“ ir idealios išvaizdos etikete.
Pokalbis studijoje – apie socialinių tinklų kuriamą tobulumo iliuziją, psichikos sutrikimą, kai veidrodyje matomas tik „per mažai raumeniningas“ kūnas, vedantį į depresiją ir fiziologinį atsaką, kai alinamas organizmas iš streso pradeda elgtis priešingai – blokuoti riebalų deginimą.
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