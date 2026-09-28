 „Kauno dienos“ studijoje – dr. Eglė Stonkutė: apie „pirk dabar, mokėk vėliau“ spąstus

„Kauno dienos“ studijoje – dr. Eglė Stonkutė: apie „pirk dabar, mokėk vėliau“ spąstus

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-09-28 11:26 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės profesorė, dr. Eglė Stonkutė.

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Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Eglė Stonkutė (dešinėje)
Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Eglė Stonkutė (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

„Mokėti dalimis be pabrangimo“ – mygtukas e. parduotuvėse, kurį daugelis priima tiesiog kaip patogų atsiskaitymo būdą. Tačiau tai – tas pats vartojimo kreditas, tik su gražiu skaitmeniniu makiažu. Mokėjimo dalimis paslaugos panaikino natūralų žmogaus stabdį taupyti, o smulkios įmokos už telefoną ar striukę nepastebimai virsta nekontroliuojamu mėnesio finansiniu chaosu. Profesorė, dr. E. Stonkutė „Kauno dienos“ studijoje nagrinėja „pirk dabar, mokėk vėliau“ fenomeną ir įspėja: panaikintas atsiskaitymo skausmas skatina impulsyvų vartojimą. 

Apie teisinį reguliavimą, pirkėjų mokumo vertinimą ateityje ir pagrindinius klausimus, kuriuos reikia užduoti sau prieš perkant – šiame pokalbyje.

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Sąmoninga bendruomenė
Eglė Stonkutė
pirkimas
vartotojai
pirkėjai
spąstai pirkėjams

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