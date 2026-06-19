„Kauno dienos“ studijoje – Gediminas Armonavičius: Rusija propagandai kasmet skiria 5 mlrd. dolerių

Rusija informacinį karą laiko lygiaverčiu konvenciniam. Kremlius kasmet atvirai skiria apie 1,3–1,9 milijardo dolerių oficialioms valstybinėms žiniasklaidos priemonėms ir jų sklaidai užsienyje. Kur kas didesnė suma dezinformacijai keliauja ne per oficialią žiniasklaidą, o per žvalgybos tarnybas. Tai apima tūkstančių interneto botų ir trolių fabrikų išlaikymą, kibernetines operacijas, slaptą užsienio tinklaraštininkų bei kraštutinių politinių judėjimų finansavimą.
Tad „Kauno dienos“ studijos pašnekovo G. Armonavičiaus minima suma – 5 milijardai dolerių propagandai kasmet, yra minimali. Ir ji skirta emociškai manipuliuoti žmonėmis, sukelti tyčinį chaosą bei visišką emocinį visuomenės nuovargį.
Kartu ieškome atsakymų, kaip veikia „naudingų idiotų“ institutas, kodėl dalį visuomenės vis dar paveikia klasikinės propagandos technikos bei kaip efektyviausiai kovoti su dezinformacija socialinėje erdvėje ir savo galvoje.
Kviečiame žiūrėti:
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (