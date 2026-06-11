„Kauno dienos“ studijoje – Malinauskas: kaip atskirti faktą nuo nuomonės?

Ar informacinis neraštingumas jau tapo didesne grėsme nacionaliniam saugumui nei karo pavojus? „Kauno dienos“ studijoje – pokalbis su nepriklausomu kūrėju, žurnalistu ir analitiku S. Malinausku apie vieną didžiausių mūsų dienų iššūkių – informacinį chaosą ir jo keliamą grėsmę demokratijai.
Kur riba tarp sveiko kritinio mąstymo ir paranojiško nepasitikėjimo, kai socialinių tinklų vartotojai bombarduojami emocijomis grįstomis melagienomis?
Svečias atvers savo tiriamojo darbo užkulisius – atskleis asmeninį informacinės higienos protokolą ir patirtį kovojant su manipuliacijomis.
Kviečiame žiūrėti:
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Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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