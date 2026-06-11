 „Kauno dienos“ studijoje – Malinauskas: kaip atskirti faktą nuo nuomonės?

„Kauno dienos“ studijoje – Malinauskas: kaip atskirti faktą nuo nuomonės?

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-06-11 09:12 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ir analitikas Skirmantas Malinauskas.

Gražvydas Muižys (kairėje) ir Skirmantas Malinauskas (dešinėje)
Gražvydas Muižys (kairėje) ir Skirmantas Malinauskas (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

Ar informacinis neraštingumas jau tapo didesne grėsme nacionaliniam saugumui nei karo pavojus? „Kauno dienos“ studijoje – pokalbis su nepriklausomu kūrėju, žurnalistu ir analitiku S. Malinausku apie vieną didžiausių mūsų dienų iššūkių – informacinį chaosą ir jo keliamą grėsmę demokratijai. 

Kur riba tarp sveiko kritinio mąstymo ir paranojiško nepasitikėjimo, kai socialinių tinklų vartotojai bombarduojami emocijomis grįstomis melagienomis? 

Svečias atvers savo tiriamojo darbo užkulisius – atskleis asmeninį informacinės higienos protokolą ir patirtį kovojant su manipuliacijomis.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026 m.) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.  

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Sąmoninga bendruomenė
Skirmantas Malinauskas
Kauno dienos studija
informacinis karas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų