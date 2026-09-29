„Kauno dienos“ studijoje – prof. Kastytis Šmigelskas: kaip nikotinas naikina paauglių smegenis

Tradicines cigaretes Lietuvos mokyklose jau beveik visiškai išstūmė garinimo prietaisai, kaitinamasis tabakas ir po lūpa dedami nikotino maišeliai. Nors gamintojai ir toliau perša „sveikesnės alternatyvos“ mitą, mokslas rodo priešingą realybę – paaugliai patenka į nepertraukiamo rūkymo ir sunkios priklausomybės spąstus.
LSMU profesorius, mokslų daktaras K. Šmigelskas „Kauno dienos“ studijoje atskleidžia, kas iš tiesų patenka į paauglių plaučius su kiekvienu įkvėpimu, kaip nikotinas keičia besivystančias smegenis ir ką daryti pakliuvus į priklausomybės spąstus.
Kviečiame žiūrėti:
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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