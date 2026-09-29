 „Kauno dienos“ studijoje – prof. Kastytis Šmigelskas: kaip nikotinas naikina paauglių smegenis

„Kauno dienos“ studijoje – prof. Kastytis Šmigelskas: kaip nikotinas naikina paauglių smegenis

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-09-29 12:32 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorius, mokslų daktaras Kastytis Šmigelskas.

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Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Kastytis Šmigelskas (dešinėje)
Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Kastytis Šmigelskas (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

Tradicines cigaretes Lietuvos mokyklose jau beveik visiškai išstūmė garinimo prietaisai, kaitinamasis tabakas ir po lūpa dedami nikotino maišeliai. Nors gamintojai ir toliau perša „sveikesnės alternatyvos“ mitą, mokslas rodo priešingą realybę – paaugliai patenka į nepertraukiamo rūkymo ir sunkios priklausomybės spąstus. 

LSMU profesorius, mokslų daktaras K. Šmigelskas „Kauno dienos“ studijoje atskleidžia, kas iš tiesų patenka į paauglių plaučius su kiekvienu įkvėpimu, kaip nikotinas keičia besivystančias smegenis ir ką daryti pakliuvus į priklausomybės spąstus.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Kauno dienos studija
Kastytis Šmigelskas
nikotinas
rūkymas
Sąmoninga bendruomenė

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