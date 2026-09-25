 „Kauno dienos“ studijoje – prof. Tomas Krilavičius apie DI klastotes: kvailą ir bažnyčioje muša

„Kauno dienos“ studijoje – prof. Tomas Krilavičius apie DI klastotes: kvailą ir bažnyčioje muša

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-09-25 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Informatikos fakulteto dekanas prof. Tomas Krilavičius.

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Gražvydas Muižys (kairėje) ir Tomas Krilavičius (dešinėje)
Gražvydas Muižys (kairėje) ir Tomas Krilavičius (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

Technologijoms tobulėjant šviesos greičiu, ribos tarp to, kas tikra, ir to, kas sugeneruota dirbtinio intelekto, nyksta kasdien. Vaizdo ir garso klastotės („Deepfake“) iš technologinių eksperimentų tapo kasdiene grėsme – nuo galimų sukčių vaizdo skambučių iki sukčiavimų versle. 

„Kauno dienos“ studijoje – prof. T. Krilavičius. Pokalbyje diskutuojame apie tai, kaip keičiasi mūsų santykis su informacija, kai nebegalime aklai pasitikėti nei tuo, ką matome, nei tuo, ką girdime. Tačiau svarbiausia saugumo sąlyga lieka ta pati – sveikas protas. Nes, kaip priminė profesorius: „kvailą ir bažnyčioje muša“.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Tomas Krilavičius
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