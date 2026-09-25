„Kauno dienos“ studijoje – prof. Tomas Krilavičius apie DI klastotes: kvailą ir bažnyčioje muša

Technologijoms tobulėjant šviesos greičiu, ribos tarp to, kas tikra, ir to, kas sugeneruota dirbtinio intelekto, nyksta kasdien. Vaizdo ir garso klastotės („Deepfake“) iš technologinių eksperimentų tapo kasdiene grėsme – nuo galimų sukčių vaizdo skambučių iki sukčiavimų versle.
„Kauno dienos“ studijoje – prof. T. Krilavičius. Pokalbyje diskutuojame apie tai, kaip keičiasi mūsų santykis su informacija, kai nebegalime aklai pasitikėti nei tuo, ką matome, nei tuo, ką girdime. Tačiau svarbiausia saugumo sąlyga lieka ta pati – sveikas protas. Nes, kaip priminė profesorius: „kvailą ir bažnyčioje muša“.
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