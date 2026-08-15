 „Kauno dienos“ studijoje – profesorė Juraitė: kur riba tarp teisės žinoti ir asmens privatumo?

„Kauno dienos“ studijoje – profesorė Juraitė: kur riba tarp teisės žinoti ir asmens privatumo?

2026-08-15 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi VDU Viešosios komunikacijos katedros vadovė prof. Kristina Juraitė.

Gražvydas Muižys (kairėje) ir profesorė Kristina Juraitė
Gražvydas Muižys (kairėje) ir profesorė Kristina Juraitė / Redakcijos nuotr.

Šiame „Kauno dienos“ studijos pokalbyje kartu su profesore nagrinėjama viena aštriausių šiuolaikinės žiniasklaidos dilemų – trapi riba tarp visuomenės teisės žinoti ir individo teisės į privatumą. 

Laidoje keliamas klausimas, kur brėžiamas riboženklis tarp tikrojo viešojo intereso ir pigaus smalsumo tenkinimo bei tai, kiek giliai žurnalistams leistina kapstytis po kitų asmeninį gyvenimą. Taip pat gilinamasi į Lietuvos visuomenės skaitmeninį raštingumą bei aptariamos gairės, kaip išlaikyti sveiką balansą tarp žodžio laisvės, atskaitomybės ir pamatinių žmogaus teisių apsaugos.

Kviečiame žiūrėti pokalbį:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Kauno dienos studija
Sąmoninga bendruomenė
Kristina Juraitė
Teisė žinoti
privatus gyvenimas

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