„Kauno dienos“ studijoje – profesorė Juraitė: kur riba tarp teisės žinoti ir asmens privatumo?

Šiame „Kauno dienos“ studijos pokalbyje kartu su profesore nagrinėjama viena aštriausių šiuolaikinės žiniasklaidos dilemų – trapi riba tarp visuomenės teisės žinoti ir individo teisės į privatumą.
Laidoje keliamas klausimas, kur brėžiamas riboženklis tarp tikrojo viešojo intereso ir pigaus smalsumo tenkinimo bei tai, kiek giliai žurnalistams leistina kapstytis po kitų asmeninį gyvenimą. Taip pat gilinamasi į Lietuvos visuomenės skaitmeninį raštingumą bei aptariamos gairės, kaip išlaikyti sveiką balansą tarp žodžio laisvės, atskaitomybės ir pamatinių žmogaus teisių apsaugos.
Kviečiame žiūrėti pokalbį:
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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