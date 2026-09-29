„Kauno dienos“ studijoje – psichologas Golambiauskas: kaip lažybų programėlės niokoja gyvenimus

Anksčiau, norint pamėginti laimę, reikėjo žengti pro kazino ar lažybų punktų duris. Šiandien visas azartinių lošimų pasaulis lengvai telpa tiesiog išmaniojo telefono ekrane. Tačiau kas nutinka, kai riba tarp nekaltos aistros už mėgstamą komandą ir sunkios priklausomybės ištirpsta per kelis ekrano prisilietimus?
Šioje „Kauno dienos“ studijoje apie nepastebimą, bet naikinantį skaitmeninių lošimų pavojų kalbamės su psichologu, LSMU Sveikatos tyrimų instituto darbuotoju V. Golambiausku.
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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