„Kauno dienos“ studijoje – Rytis Zemkauskas: Kaunas – patrauklesnė vieta gyventi nei Vilnius

R. Zemkauskas mano, kad Kaunas jau tapo patrauklesnis gyventi nei sostinė. Tačiau visos didžiosios redakcijos ir TV kanalai iki šiol sutelkti Vilniuje. Jiems Kaunas įdomus tik nutikus išskirtiniam įvykiui, o kasdieniai reikalai paliekami regioninei žiniasklaidai.
Su kokiais iššūkiais susiduria vietos žurnalistai, kaip keičiasi žiniasklaidos vaidmuo dirbtinio intelekto laikais ir kaip išgyventi, kai dalį reklamos lėšų perima interneto kūrėjai?
Apie tai – pokalbis „Kauno dienos“ studijoje su R. Zemkausku.
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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