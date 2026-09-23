 „Kauno dienos“ studijoje – Rytis Zemkauskas: Kaunas – patrauklesnė vieta gyventi nei Vilnius

„Kauno dienos“ studijoje – Rytis Zemkauskas: Kaunas – patrauklesnė vieta gyventi nei Vilnius

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-09-23 15:10 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi žinomas žurnalistas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Viešosios komunikacijos katedros partnerystės docentas Rytis Zemkauskas.

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Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Rytis Zemkauskas (dešinėje)
Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Rytis Zemkauskas (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

R. Zemkauskas mano, kad Kaunas jau tapo patrauklesnis gyventi nei sostinė. Tačiau visos didžiosios redakcijos ir TV kanalai iki šiol sutelkti Vilniuje. Jiems Kaunas įdomus tik nutikus išskirtiniam įvykiui, o kasdieniai reikalai paliekami regioninei žiniasklaidai. 

Su kokiais iššūkiais susiduria vietos žurnalistai, kaip keičiasi žiniasklaidos vaidmuo dirbtinio intelekto laikais ir kaip išgyventi, kai dalį reklamos lėšų perima interneto kūrėjai? 

Apie tai – pokalbis „Kauno dienos“ studijoje su R. Zemkausku.

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Rytis Zemkauskas
kaunas
Vilnius
regioninė žiniasklaida
iššūkiai žiniasklaidai
Sąmoninga bendruomenė

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