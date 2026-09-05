Kariljono festivalis: jubiliejiniai koncertai

Dvi dienas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje koncertuos Lietuvos ir užsienio atlikėjai, o kariljonas suskambės kartu su žmogaus balsu, elektronine muzika, šviesa ir vaizdu.
Prasidėjęs kaip būdas parodyti klausytojams, kas vyksta muziejaus varpinės bokšte, kai aidi kariljono varpai, per dešimtmetį festivalis tapo savotiška kūrybine laboratorija – čia atliekama kariljonu skambėjo klasikinė, folkloro, populiarioji, kino muzika, Kaune apsilankė kariljonierių iš įvairių pasaulio šalių, o praėjusiais metais pasirodymą surengė net cirko akrobatai.
„Norime priminti žmonėms, kokį ypatingą instrumentą turime Kaune, ir pakviesti susipažinti su juo iš arčiau. Tad šiemet festivalis bus išskirtinis ir savo apimtimi, ir programa: jubiliejaus proga klausytojų simboliškai laukia net dešimt koncertų, kuriuos jungia „Carillon+“ idėja – kariljono susitikimas su kitais instrumentais, pvz., saksofonu ir arfa, balsu ar elektronika“, – sako festivalio organizatorė ir vedėja Austėja Staniunaitytė-Proietta.
Festivalį rugsėjo 5 d. 13 val. atidarys kariljono ir arfos duetas – vienas žymiausių Belgijos kariljonierių Koenas van Assche ir arfininkė Viktorija Smailytė, šiai progai paruošę lyrinės muzikos programą. K. van Assche – ne tik pasauliinio garso kariljonininkas, bet ir Pasaulio kariljonų federacijos prezidentas. Atlikėjas yra įrašęs aštuonias autorines kompaktines plokšteles. Tarp žinomiausių jo darbų – visas Antonio Vivaldi kūrinio „Metų laikai“ įrašas, Frédérico Chopino kūrinių adaptacijos. Kariljono ir arfos kūriniai skambės pakaitomis, tarsi atsiliepdami vienas kitam iš skirtingų erdvių. Monumentalus iš bokšto sklindantis varpų garsas ir subtilus arfos tembras kurs netikėtą muzikinį pokalbį, kurį Kauno publika išgirs pirmą kartą.
K. vam Assche į sceną žengs ir 15.45 val., Kauno publikai dovanodamas solo pasirodymą. Šie pasirodymai – kaip ir visi kiti festivalio koncertai – nemokami.
14 val. koncerte „Tylos obertonai: raudų paslaptys“ kariljonierė Roberta Daugėlaitė, italų smuikininkas Christianas Frattima ir japonų sopranas Yo Otahara pakvies į kelionę per skirtingus laikotarpius – nuo baroko muzikos ir įvairių tautų liaudies dainų iki XX a. kompozitorių kūrybos. Unikalus krištolinio soprano, aksominio smuiko ir didingo kariljono derinys atvers raudą ir susimąstymą ne kaip liūdesį, o kaip skaidrią, apvalančią šviesą, atnešančią taip reikalingą ramybę ir dvasinę atsvarą triukšmingam modernistiniam pasauliui.
Tą pačią dieną 15 val. pasirodys ypatingą ryšį su Kauno kariljonu turintis maestro Giedrius Kuprevičius. Kartu su jaunosios kartos kariljonieriumi ir saksofonininku Ignu Vydeika jis atliks savo kūrinį „Bolero Sax Carillon“. Prieš 30 metų Kaune jį atliko pats kompozitorius ir saksofonininkas Petras Vyšniauskas, o šiemet kūrinys simboliškai sugrįžta su naujosios kartos atlikėju. Koncerte taip pat skambės ištraukos iš G. Kuprevičiaus siuitos „SymphoJazzBells“ kariljonui ir fonogramai.
Šeštadienio vakarą 21 val. žiūrovų lauks ir vienas ambicingiausių projektų festivalio istorijoje – specialus audiovizualinis pasirodymas, kuriame Lietuvos ir Lenkijos kariljonierių muzika, gamta ir technologijos susilies į vieną reginį. Ore pakelta membrana čia judės kartu su vėju ir taps ekranu Gdansko dailės akademijos menininkų sukurtoms projekcijoms.
Antrąją festivalio dieną 12.10 val. pradės lenkų fleitininkė Katarzyna Czubek ir kariljonierė Anna Kasprzycka. Ansamblis „Wood & Bronze“ jungia subtilų išilginės fleitos tembrą ir monumentalų kariljono skambesį. Programoje susitiks XVII a. muzika ir šiuolaikinė kompozicija „Sounds of Kaunas“, sukurta integruojant įrašytus Kauno miesto garsus ir elektronikos elementus. Koncertas kvies išgirsti, kaip senoji muzika ir šiandienos miesto garsovaizdis susilieja į vientisą muzikinį pasakojimą.
13.10 val. I. Vydeikos ir iš Lenkijos atvykusio Witoldo Maciako duetas ieškos netikėtų saksofono ir kariljono sąskambių, o Kauno publiką nustebins ir keturiomis rankomis kariljonu atliekamas kūrinys.
Čia taip pat pasirodys Lietuvoje gerai pažįstama lenkų kariljonierė Monika Kaźmierczak ir džiazo trimitininkas Emilis Miszkas. 16 val. jų koncerte „Shapes of Water“ kariljono ir trimito skambesys taps muzikine vandens stichijos interpretacija – nuolat kintančia, judria ir nenuspėjama.
Sekmadienį klausytojai išgirs ir dvi lietuviškų albumų premjeras. 17 val. Marius Šinkūnas pristatys „Tylos dialogus“ – pirmąjį džiazo vibrafono albumą Lietuvos muzikos istorijoje, kuris Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje skambės su gitara ir birbynėmis. Kontrabosinė birbynė pasirinkta kaip lietuviškumo liudytoja, kurianti tylos dialogą su jaunosios kartos lietuvių atmintimi.
18 val. festivalį uždarys elektroninės muzikos kūrėjas Arnis Aleinikovas (SINUO), kartu su R. Daugėlaite atliksiantis savo albumo „Reverie“ kūrinius. Koncerto dramaturgija ves klausytoją nuo subtilių, atmosferinių skambesių iki trankesnės elektroninės muzikos energijos, atskleisdama netikėtą archajiško instrumento ir šiuolaikinės muzikos dermę.
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