Keliaujant po Lietuvą: projektas „90 Maironio balsų“

Projekte dalyvauja net 90 Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigų, kuriose lankytojų laukia trumpos istorijos apie iki šių dienų išlikusį kultūrinį palikimą, saugomą Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Nors daugelis žino, kas yra Žemaitė, Ieva Simonaitytė, Vincas Kudirka ar Motiejus Valančius, retas susimąsto, kokie jų asmeniniai daiktai išliko. Tai puiki proga virtualiai susipažinti su muziejininkų kruopščiai atrinktais rankraščiais, fotografijomis, knygomis.
„Minėdami muziejaus jubiliejų, norime su visais pasidžiaugti muziejuje saugomomis vertybėmis ir autentiškomis jų istorijomis, priminti, kaip nuostabiai skamba Maironio eilės ir kokia graži yra Lietuva. Projektas „90 Maironio balsų“ tinka kiekvienam, norinčiam tobulėti, žaismingai mokytis ir pažinti lietuvių klasikus, kurie padėjo pamatus, ant kurių augo ir auga mūsų kultūra“, – sako Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Deimantė Cibulskienė.
Įvairiose įstaigose visuose Lietuvos regionuose įrengta 90 literatūros stotelių. Kiekvienoje jų lankytojus pasitinka stilizuota Maironio figūrėlė su QR kodu. Jį nuskenavus, telefone atsiveria skaitmeninė platforma, kurioje pristatomas su tuo kraštu susijęs rašytojas ir jo asmeninis daiktas, atskleidžiantis įdomią autoriaus gyvenimo ar kūrybos istoriją.
Užsiregistravę dalyviai gali rinktis specialiai parengtus teminius maršrutus arba susikurti savo kelionės maršrutą ir kolekcionuoti virtualias muziejines vertybes. Surinkę bent penkiolika virtualių muziejinių vertybių, dalyviai gali gauti muziejaus dovaną.
Pirmasis maršrutas veda per Raseinių, Plungės, Telšių ir Kelmės apylinkes – kad keliauti būtų smagiau, siūloma prisiminti dainingojo Maironio eilėraščio „Už Raseinių, ant Dubysos…“ eilutes. Su eilėraščiu „Ant Punios kalno“ galima leistis į kelią per Prienų, Birštono, Varėnos, Alytaus ir Lazdijų apylinkes.
Kiekviena aplankyta stotelė atveria naują pasakojimą, kuo jų daugiau – tuo turtingesnė literatūrinė kelionė ir daugiau galimybių laimėti prizų. Pvz., Motiejaus Valančiaus muziejuje Kretingos rajone lankytojai virtualiai susipažins su puošniu jo darbo stalu-sekreteru; Žemaitės rašytą tekstą išvys rašytojos memorialiniame muziejuje, o poeto Antano Vienažindžio visuomeniniame-memorialiniame muziejuje Zarasų rajone atras unikalų paveikslą.
Platformoje taip pat galima klausytis Maironio poezijos rinkinio „Pavasario balsai“ eilėraščių, kuriuos įskaitė Marijus Mikutavičius. Projekto organizatoriai dėkoja Nacionalinei švietimo agentūrai, leidusiai naudoti jos medžiagą.
Virtualios platformos turinys įgarsintas ir pateiktas lietuvių gestų kalba, todėl su juo gali susipažinti įvairių poreikių lankytojai, taip pat žmonės, turintys regos ar klausos negalią. Projektas „90 Maironio balsų“ skirtas šeimoms, keliautojams, moksleiviams, mokytojams, literatūros mylėtojams ir visiems, norintiems geriau pažinti Lietuvos kultūros paveldą.
„Džiaugiamės galėdami visuomenei pasiūlyti pažintį su muziejinėmis vertybėmis, susijusiomis su kiekvieno iš mūsų kraštu. Norime parodyti žmonėms, kokie rašytojų daiktai išlikę, paskatinti domėtis žinomais savo vietovės menininkais. Smagu, kad į projektą noriai įsitraukė tiek daug kultūros įstaigų, kurias puikiai žino vietos bendruomenės. Tad dabar bus puiki proga apsilankyti savo bibliotekoje, dalyvauti projekte ir paskatinti kitus. Norintiesiems pajudėti tai puiki proga keliauti ir kaupti žinias – tereikia išsirinkti vieną iš siūlomų maršrutų. Važiuoti, skenuoti QR kodus, skaityti įdomias istorijas ir laimėti prizus bus smagu visai šeimai“, – apie projektą pasakoja Kultūrinės veiklos organizavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė.
Daugiau informacijos apie projektą, visų literatūros stotelių žemėlapį, teminius maršrutus ir registraciją galima rasti čia: https://90maironiobalsu.maironiomuziejus.lt/.
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