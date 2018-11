Klaipėdoje – Marselio kempingas benamiams

"Kempingo" benamiams sumanytojas – baškirų ir totorių kraujo turintis Marselis, apie kurį dienraštis jau yra rašęs ("Vietoj jūros – sala pelkėje", "Klaipėda", 2014 06 17).

Daugiau nei tris dešimtmečius Klaipėdoje gyvenančiam Marseliui – 56-eri. Tai jau trečioji jo stovyklavietė, kurią vyras kuria ir puoselėja, o namelius nuomoja kitiems benamiams. Pats savęs jis benamiu nelaiko.

Po karinės tarnybos sovietų armijoje tuomečiame Leningrade jis atvyko į uostamiestį, kuriame ketino išmokti jūrininko profesijos ir plaukti į jūrą. Tačiau viskas susiklostė kitaip.

Prieš ketvertą metų žurnalistams apie save pasakodamas Marselis sakė, kad jo mama – totorė, tėtis – baškiras, jis gimė Tadžikistane, užaugo Uzbekistane, tarybinėje armijoje atitarnavo Leningrade.

Save vyras laiko kosmopolitu, pasaulio piliečiu. Kodėl tėvai jam suteikė tokį vardą, jis niekada jų taip ir nepaklausė. Tėvų namus Marselis paliko šešiolikos.

Vyras anksčiau dirbo Žvejybos uosto autobazėje, gyveno bendrabutyje. Paskui prasidėjo nepriklausomybė, privatizacija. Marselis liko ne tik be namų ir be darbo, bet ir be pilietybės.

Jis gyvenamąją vietą deklaravo prie Klaipėdos savivaldybės, Marseliui iki 2023 metų suteikta teisė gyventi Lietuvoje.

Jis buvo ir Darbo biržos įskaitoje. Viena kliūčių įsidarbinti – lietuvių kalba. Esą darbdaviai pasikalbėdavo su rusakalbiu keistuoliu ir kažkodėl nuspręsdavo, kad jiems jis netinka.

Tačiau jis nenusiminė ir net "įsteigė" savotišką benamių kempingą, tik bėda, kad ši gyvenvietė labai nepatinka miesto tvarkdariams.

Tas vyras nuomoja "apartamentus", net mus kvietė pagyventi.

Po apsilankymo Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė negalėjo patikėti tuo, ką pamatė.

"Tragedija, auga benamių miestelis Klaipėdoje. Tas vyras nuomoja "apartamentus", net mus kvietė pagyventi. Tiek užterštos teritorijos dar nesu mačiusi. Takas iki jų namelių nutiestas linoleumu. Sukaupta daugybė šiukšlių. Vienintelis pliusas – labai gerai prižiūrėti jų gyvūnai. Tačiau šiaip vaizdas – kraupus, jei pašals, manyčiau, turėtume juos iškraustyti dar prieš žiemą, nors, suprantu, kad tai ir nehumaniška. Bet netrukus bus atidaryti nauji nakvynės namai Dubysos gatvėje, tačiau jie sakė, kad ten vykti nenori, – kalbėjo I.Šakalienė.