Stipendijos studentams – ne tik už gerus rezultatus

Gali siekti ir tūkstantį eurų
Nors skatinamosios stipendijos išlieka dažniausia studentų finansinės paramos forma, jų dydžiai bei kriterijai kiekvienoje įstaigoje gerokai skiriasi.
Stipendijų dydžiai svyruoja nuo 60 iki kelių šimtų, o kai kuriais atvejais netgi virš tūstančio eurų per mėnesį.
Galimybę gauti stipendiją turi visi studentai, tačiau paramą gauna tik geriausiai atitinkantieji nustatytus reikalavimus.
Neretai stipendijų skyrimo priežastis priklauso ne tik nuo pažymių, bet ir nuo kitų aplinkybių.
Ir už drąsų pasirinkimą
Vardinės ar tikslinės stipendijos vis dažniau skiriamos ne už puikius pažymius, bet už pasirinkimą studijuoti tam tikrose, valstybės darbo rinkai svarbiose srityse.
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje Ekonomikos ir inovacijų ministerija visus studijų metus kiekvieną mėnesį skiria 200 eurų stipendiją tiems, kurie įstojo mokytis į mažiau populiarias sritis, tokias kaip automobilių transporto inžinerija, elektros ir automatikos inžinerija, informatika, informatikos inžinerija ir mechanikos inžinerija.
Stipendijos šiandien nėra vien tik premija už dešimtukus – tai vis dažniau tampa pagalbos ranka jauniems žmonėms.
Nepaisant to, ar studijos yra finansuojamos valstybės, ar ne, studentai gauna 200 eurų mėnesinę stipendiją už tai, kad mokosi srityje, kurioje trūksta specialistų.
Ši sąlyga galioja ne tik mokslų metu, bet ir vasarą – nors paskaitos tuo metu ir nevyksta, studentai, kurie šioje įstaigoje studijuoja jau minėtas specialybes, vis tiek gauna stipendijas kiekvieną mėnesį.
Tačiau kiekvienoje aukštojo mokslo įstaigoje taisyklės yra skirtingos.
Pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto skatinamosios stipendijos už rudens sesijos rezultatus yra skiriamos vasario–birželio mėnesiams, o už pavasario sesijos rezultatus – rugsėjo–sausio mėnesiams.
Klaipėdos valstybinės kolegijos studentams skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus – rudens ir pavasario semestrui.
Tai reiškia, kad vasaros laikotarpiu stipendijos studentams nėra išmokamos.
„Manau, kad bet kokia piniginė parama studentams yra tik į gera, tačiau būtų džiugu, kad galimybę gauti stipendiją turėtų kiekvienas, nepaisant to, kad kiti studijuoja srityje, kurios specialistų trūksta valstybėje“, – teigė Klaipėdos universiteto studentė Ieva Niekytė.
Didžiausios – doktorantams
Reaguojant į pedagogų trūkumą, Lietuvoje pradėtos mokėti specialios prioritetinės stipendijos studentams, pasirinkusiems mokytojo kelią – Valstybinio studijų fondo duomenimis, stipendijos suma šiuo metu yra 455 eurai per mėnesį.
Taip pat, socialines stipendijas – 455 eurų per mėnesį – gali gauti visi studentai, atitinkantys tam tikrus socialinius kriterijus, nepriklausomai nuo studijų formos ar mokslo įstaigos.
Tačiau didžiausios stipendijos visada būdavo ir yra skiriamos studijuojantiesiems doktorantūroje.
Klaipėdos universitete doktorantams per metus skiriama nuo 8 tūkst. iki 10 tūkst. eurų, taip pat papildomai finansuojami ir moksliniai tyrimai, publikacijos, išvykos bei mokymosi priemonės.
Stipendijos šiandien nėra vien tik premija už dešimtukus – tai vis dažniau tampa pagalbos ranka jauniems žmonėms, tuo pat metu ir motyvacija rinktis specialybes, kurių labiausiai trūksta.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
(be temos)