Profesorius Algis Mickūnas: gyvenimas prasideda supratus, kad turi jį vieną

JAV gyvenantis ir daugybėje šalių paskaitas skaitantis Ohajo universiteto profesorius dr. A. Mickūnas puikiai pažįstamas ir Lietuvos akademinei bendruomenei – jis kone kasmet atvyksta dėstyti VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakulteto studentams ir vesti kitų paskaitų.
– Profesoriau, esate užauginęs ne vieną studentų kartą. Kaip galėtumėte apibūdinti dabartinį jaunimą? Kas jiems įdomu, o kas – nebe?
– Viskas priklauso nuo mokytojo. Būna, kolegos profesoriai skundžiasi, kad studentai blogi: nieko nenori, nesidomi, neskaito, jiems niekas nerūpi. Tuomet klausiu: „Ką studentai pasakytų apie jus?“ Jie pasakytų tą patį. Reikia ne sakyti, kad studentai tingi ir neklauso, o suvokti, kaip su jais susikalbėti ir kaip kalbėti, kad jie klausytų.
– Rodos, Jums tokių problemų nekyla – Jūsų studentai klauso ištempę ausis. Kaip jums pavyksta užmegzti tokį ryšį ir sujungti skirtingas kartas?
– Svarbiausia – dialogas. Man sekasi, nes visuomet klausausi studentų. Kai jais domiesi, jie nori kalbėtis. Esu išugdęs daugiau nei 100 profesorių, su visais jais bendravau dieną ir naktį, nepaisant nieko. Esu atviras ir po paskaitų, pavyzdžiui, užuot išsilakstę einame į kavinę, kalbamės ir diskutuojame toliau. Be to, nebijau klysti, nes visi klystame, nebijau, kad kas nors mane pataisys. Mokosi ne tik studentai – visuomet mokausi ir aš, mokomės vieni iš kitų. Tai mano darbo dalis.
Vis dėlto nemažai žmonių, ypač jaunų, bijo diskutuoti, užduoti klausimų ir dalytis savo mintimis, nes nenori pasirodyti kvailai ar naiviai ir būti sukritikuoti. Aš nekritikuoju studentų, nesakau, kad jie neišmoko, ne taip suprato, neteisingai mąsto. Ką nors parašiusį ar pasakiusį studentą pagiriu, pabrėžiu, kad tai labai svarbu ir ypatinga, raginu pasitarti, kaip temą būtų galima plėtoti toliau.
Kai nuvažiuoju į kitą šalį, pirmiausia klausiu žmonių, kaip jie gyvena, kaip mąsto, kokios jų tradicijos, ką valgo ir t. t. Kai supranti jų pasaulį, gimsta galingas dialogas.
– Jūs keliaujate išties daug – Lietuva yra viena iš daugybės šalių, į kurią vykstate dalytis savo žiniomis, patirtimi ir išmintimi. Ar dėstydamas pastebite ryškių skirtumų tarp skirtingų šalių jaunimo, ar juos, nepriklausomai nuo tautybės, pilietybės, religijos ir kultūros, jaudina, domina ir kelia nerimą panašūs bendražmogiški dalykai?
– Pirmiausia reikia suprasti, kad visi esame žmonės, nepaisant to, kaip mus apibūdina kiti ar kaip mes juos nusakome. Reikia išvengti etnocentrizmo, rasizmo, net religijos klausimų ir nenusiteikti, kad jei kiti mąsto kitaip, negalime suprasti vienas kito. Kai pripažįstame, kad esame tokie patys, nepaisant odos spalvos, kalbos ir kitų skirtumų, susikalbėti tampa lengva. Pasikalbėti turime, nes nė vienas nesame absoliučios tiesos žinovai ir išminčiai.
Man viskas įdomu, viskas džiaugsminga. Aš nemoku pykti. Jei mėginu pykti, galiausiai užpykstu ant savęs – sakau, tu kvailas, ar ką?
– Atrodo, tikrai tikite ir mėgaujatės tuo, ką darote. Tai aktualu daugybei žmonių, kurie, rinkdamiesi profesiją, blaškosi tarp dviejų polių: rinktis gerai apmokamą, perspektyvų darbą, net jei tai ir neteiks džiaugsmo, ar mėgstamą, dominančią sritį, net jei ji negarantuoja finansiškai patogaus gyvenimo. Tai suderinti pavyksta ne visada. Pagrindinė taisyklė: jeigu tavo karjeros sritis sutaps su tavo gyvenimo aistra, niekada nedirbsi. Ar Jūs dirbate?
– Aš esu mokytojas. Nieko nedirbu ir daugiau nieko nenoriu, tik skaityti, mokytis, kalbėtis, dalytis. Manęs klausia: „Kiek tu uždirbi?“ Man nerūpi (juokiasi). Būti filosofijos dėstytoju – man malonumas, už kurį dar ir moka.
– Dabartinė vartotojiška visuomenė kaip tik dažnai koncentruojasi į apčiuopiamus, materialius dalykus – pinigus, daiktus, pasiekimus, titulus, tačiau kartu labai ilgisi prasmės jausmo. Kas Jums pačiam yra prasmė?
– Ką su tais turtais darysi? Man prasmė – būti mokytoju ir pačiam be perstojo mokytis. Šiuo metu man labai įdomu astronomija, kosmosas, tad nuolat diskutuoju su astronomais, o tuo, ką išmokstu, dalijuosi su studentais. Aš pats nieko gero neturiu, tačiau pasaulis labai įdomus, tad norisi jį atverti ir tuo pasidalyti.
Geriausias tyrinėtojas turi būti ir geriausias mokytojas – jis turi dalytis tuo, ką atranda, o ne tik sėdėti savo laboratorijoje. Dažnai sakau, kad mokytojas yra kaip alpinistas, kuris veda žmones į kalnus: jis nelipa per juos, o kelia kuo aukščiau virš savęs. Tokia yra mano pareiga ir tikslas – mokyti, vesti ir kelti kitus. Tai man suteikia džiaugsmo.
Pavyzdžiui, savo doktorantus visada stengiuosi stumti į aukštybes. Kai rašau kokią nors knygą ar straipsnį, raginu ir juos prisidėti, kad jų pavardės būtų šalia manosios, – tai padeda jų karjerai. Dabar prižiūriu doktorantus iš VILNIUS TECH – prisidėsiu prie jų darbų ir tarsimės, kaip juos publikuoti.
Be to, gal prieš penkerius metus su Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokiniais pradėjome jaunimo sambūrį – Mariaus Katiliškio bibliotekoje buvo sukurtas mano archyvas, įsteigtas filosofijos centras, su gimnazistais ėmėme rengti konferencijas, kurioms jie rengia pranešimus tam tikra tema, o vėliau apie tai diskutuojame. Visus penkių konferencijų pranešimus, kurių yra beveik 60, redaguosime ir išleisime, kad mokiniai jaustų – esame svarbūs. Ši knyga, dalyvaujant keliems Pasvalio mokiniams ir mokytojams, bus pristatyta Knygų mugėje.
– Akivaizdu, kad esate atradęs savo pašaukimą. Kaip Jums tai pavyko?
– Radau neieškodamas. Kadaise turėjau draugę Čikagoje, kuri vakarais lankydavo mokyklą. Ką tuo metu turėjau daryti? Vaikščiodavau. Kartą eidamas pamačiau universitetą ir įėjau. Ten siūlė atviras paskaitas – kalbų, sociologijos, filosofijos. Pagalvojau: kodėl ne, ir užsirašiau, nors buvau seniai baigęs inžinerijos mokslus ir jau dirbau. Praėjo semestras – įdomu, kitas semestras – dar įdomiau. Mokiausi dėl malonumo, įdomumo, be jokio tikslo, kol įgijau filosofijos bakalauro laipsnį. Tada gavau pakvietimą Vokietijoje studijuoti magistrantūroje. Galvojau, kad čia pastudijavęs grįšiu į inžineriją, bet tuomet man pasiūlė doktorantūros stipendiją JAV.
– Kaip manote, kas galiausiai nulemia mūsų gyvenimo kryptį – likimas, netikėtumai, aplinkybės ar visgi viskas priklauso nuo mūsų pačių sprendimų?
– Daug kas veikia tavo likimą, bet gali to atsisakyti. Buvau inžinierius, manęs laukė gera karjera. Prieš tai gerą karjerą galėjau padaryti kariuomenėje, kurioje siūlė pasilikti. Tuomet buvau devyniolikos, o 39-erių būčiau išėjęs į pensiją ir galėjęs daryti, ką tik noriu. Vis dėlto nutariau apžiūrėti pasaulį ir galbūt surasti kitą karjeros kelią. Tai nutiko netyčia užėjus į universitetą. Jei būčiau ėjęs skersai gatvės, ten užsukęs nebūčiau. Gyvenimas yra staigmena, pilnas netikėtumų ir galimybių.
– Vis dėlto baimė, kad surizikavęs suklysi, priimsi netinkamus sprendimus ir nebegalėsi atsukti laiko, kamuoja daugybę žmonių. Ar dėl to verta atsisakyti įdomių avantiūrų ir laikytis griežto gyvenimo plano?
– Tokiu atveju tu labai susiaurėji – neturi ir nematai nieko kito, tik tą planą. Jis vis vien nebūna įgyvendinamas, nes juk egzistuoja aplinka ir santykiai su kitais, kurie mus veikia.
– Kita vertus, avantiūros į gyvenimą įneša daug nežinomybės, kuri kartais kelia malonų jaudulį, kartais nerimą. Šiuo metu jo dėl įvairių globalių problemų ir nestabilios geopolitinės padėties yra itin daug. Kaip patartumėte dorotis su nežinomybe? Kaip ją priimti?
– Reikia suvokti, kad įvykiai, kurie dabar atrodo baisūs, vėliau išsisemia. Ilgainiui praeina viskas.
Yra tokia dzen pasaka. Jaunuolis prašo tėvo nupirkti arklį. Tėtis sako: „Ai, vaikeli, tau nereikia.“ Sūnus sako: „Ne, man reikia arklio.“ Vis prašo, prašo. Ką daryti tėvui – nupirko. Jaunuolis džiaugiasi ir tėtis džiaugiasi, kad šiam patinka. Jis klausia dzen meistro: „Ar negerai?“ Tas atsako: „Pamatysime.“ Viskas klostosi gerai, jaunuolis jodinėja, bet kartą nukrinta nuo arklio ir susilaužo koją. Tėtis sako: „Oi, kaip blogai, kad nupirkau arklį, dabar vaikas susilaužė koją.“ Dzen meistras sako: „Pamatysime.“ Kyla karas. Jaunus žmones kviečia kariauti, bet jaunuoliui nereikia eiti karan, nes jis koją susilaužęs. Tėtis sako: „Oi, kaip gerai, kad nupirkome jam arklį, gerai, kad susilaužė koją, dabar nebereikės į karą.“ Dzen meistras sako: „Pamatysime.“ Taigi nieko gyvenime negali numatyti, o gal ir nereikia.
– Iš Jūsų žodžių atrodo, kad gyvenimui reikalingas atvirumas ir drąsa pasiduoti jo tėkmei. Ar ir Jūs nesistengiate nieko numatyti – tiesiog einate vedamas smalsumo ir širdies balso?
– Einu ten, kur pasaulis veda. Man viskas įdomu, viskas džiaugsminga. Nemoku pykti. Jei mėginu pykti, galiausiai užpykstu ant savęs – sakau, tu kvailas, ar ką? Ko taip šokinėti, pykti… Kaip kaime sakydavome: virš bambos neiššoksi. Be to, visi turime du gyvenimus: antras gyvenimas prasideda supratus, kad gyvenimą turime tik vieną.
Naujausi komentarai