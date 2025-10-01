„HIFU“ ir „Wonder Face“: kaip be skausmo ir skalpelio atsikratyti pagurklio ir atjauninti veidą

Kodėl atsiranda pagurklis, net jei nesate priaugę svorio?
„Kaltas ne tik svoris“, – sakė Kauno „Era Esthetic Avenue“ gydytoja Evelina Sinkevičienė. Per jos praktiką ne viena liekna, sportiška moteris vis tiek skundėsi pertekliniu riebalų sluoksniu po smakru.
Pagurklio atsiradimo priežasčių – visa paletė:
Genetika – jei artimi šeimos nariai turėjo pagurklį, didelė tikimybė, kad paveldėsite ir Jūs.
Prasta laikysena – nuleista galva, pečiai į priekį, netinkama ergonomika dirbant.
Technologijos – išmanieji įrenginiai keičia mūsų laikyseną: valandos nuleista galva telefonuose silpnina kaklo raumenis.
Raumenų tonuso praradimas – su amžiumi natūraliai mažėja raumenų elastingumas, audiniai smunka žemyn.
Limfos sąstingis – organizme užsilaikantys skysčiai gali kauptis smakro srityje.
Būtent todėl svarbiausias pirmas žingsnis – profesionalo konsultacija. „Tik ištyrę raumenų būklę, odos elastingumą, limfos cirkuliaciją galime parinkti tinkamiausią metodą. Vienam padės raumenų treniruotė, kitam – giluminis odos stangrinimas, o dažniausiai reikalinga jų kombinacija“, – aiškino gydytoja.
Kaip veikia HIFU – odos patempimas ultragarsu Ultraformer III/MPT
HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) – tai neinvazinė, neskausminga, bet itin veiksminga procedūra, kurią dažnai vadina „liftingu be skalpelio“.
Kaip tai veikia?
- Aukšto intensyvumo fokusuotas ultragarsas pasiekia giliuosius odos sluoksnius (net iki 4.5 mm) – tai ta sritis, kurią chirurgai pasiekia tik operacijos metu.
- Ten jis sukuria mikropažeidimus, kurie aktyvuoja natūralų audinių atsinaujinimą – pradeda gamintis naujas kolagenas.
- Viršutiniai odos sluoksniai lieka visiškai nepažeisti – todėl nereikia jokio gijimo.
„Tai – lyg kūnui sporto salė, bet be jokio krūvio. Veidas po HIFU tiesiog sugrįžta į vietą“, – šypsojosi E. Sinkevičienė.
Efektas:
- Veidas įgauna aiškesnį kontūrą.
- Sumažėja ar visai išnyksta pagurklis.
- Oda tampa stangresnė, lygesnė, skaistesnė.
Kada matomas HIFU, Ultraformer III?MPT rezultatas?
Jau po vienos procedūros galima pastebėti pokyčius, tačiau didžiausias efektas ryškėja per 3–9 mėnesius – kol kolagenas pilnai atsinaujina.
Procedūra tinkama bet kuriuo metų laiku ir visiems odos tipams. Jokio pasiruošimo. Jokio poilsio režimo. Jokio „negalima į saulę“. Galima net pietų pertraukos metu.
„Wonder Face“ – kai veidui reikia treniruotės
Kai tikroji problema – raumenų silpnumas, HIFU nebus vienintelė išeitis. Tokiu atveju padeda „Wonder Face“ – unikali neurostimuliacinė ir radijo dažnio procedūra, kuri dažnai vadinama veido fitnesu.
Kaip veikia „Wonder Face“?
- Procedūros metu specialūs impulsai stimuliuoja veido raumenų susitraukimus – taip tarsi sportuojate gulėdami.
- Tuo pačiu metu radijo dažnis šildo odą, gerina kraujotaką, limfotaką, skatina kolageno sintezę.
Veikiamos sritys:
- Kakta – pakyla antakiai, atveriamos akys.
- Skruostikauliai – atsiranda natūralus iškilumas, tarsi po kontūravimo.
- Kaklas – raumenys sutvirtėja, pagurklis mažėja, veido ovalas aiškėja.
„Ši procedūra ypač rekomenduojama žmonėms, kurie nejaučia savo veido raumenų. Jeigu sunku atlikti veido mankštas ar nėra disciplinos – „Wonder Face“ jas atlieka už jus“, – aiškino gydytoja.
Rekomenduojama: 6–8 procedūros, po 2 per savaitę. Pirmi rezultatai – jau po 2–3 kartų.
Kombinuotos procedūros – kai norisi dar stipresnio rezultato
Kai siekiama ilgalaikio, natūralaus ir vizualiai stipraus rezultato – dažniausiai HIFU ir „Wonder Face“ yra derinami.
Pirmiausia atliekamas HIFU, kad būtų stimuliuojamas giluminis atsinaujinimas,
Po to – „Wonder Face“, kuris raumenis grąžina į tonusą, o odai suteikia galutinį švytėjimą.
Tai idealus pasirinkimas artėjant šventėms, fotosesijai, jubiliejui ar tiesiog tada, kai norisi pažiūrėti į veidrodį ir vėl pamatyti save – atjaunėjusią, švytinčią, užtikrintą.
Grožis – tai ne tik procedūros. Tai įpročių visuma.
Nors technologijos padeda atkurti tai, ką laikas ar gyvenimo būdas atėmė, tik įpročiai padeda rezultatą išlaikyti.
Naudingi pokyčiai:
- Laikykite kompiuterio ekraną akių lygyje.
- Venkite ilgai nuleistos galvos telefone.
- Įtraukite veido mankštas į savo rutiną.
- Plaukite baseine „kurortiniu būdu“ – galva virš vandens.
- Gerkite pakankamai vandens – limfotaka svarbi veido formai.
Ką būtina žinoti prieš atliekant HIFU ar „Wonder Face“?
Procedūros nėra skausmingos, tik gali jaustis šiluma ar pulsacija.
Nereikalingas joks specialus pasiruošimas ar poilsio režimas.
Tinka visiems odos tipams ir atliekamos visus metus.
Rezultatai – ilgalaikiai, bet rekomenduojama palaikomoji procedūra po 6–12 mėnesių.
Svarbiausia – rinktis sertifikuotus prietaisus („Ultraformer III“, „Ultraformer MPT“) ir patyrusius specialistus.
