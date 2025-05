Karo drabužių simbolika

„Why don’t you wear a suit? Do you even own a suit?“ – šis klausimas, nuskambėjęs Baltuosiuose rūmuose, tyčia ar ne, atvėrė kur kas daugiau nei pokalbį apie diplomatijos etiką. Šiuos žodžius Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui mestelėjo konservatyviosios žiniasklaidos atstovas Brianas Glennas iš „Real America’s Voice“. V. Zelenskis, sėdėdamas greta JAV prezidento, sukryžiavęs rankas ir vilkėdamas visiems gerai atpažįstamą tamsų džemperį, ramiai atsakė: „Kostiumą dėvėsiu, kai baigsis karas.“