Psichologė paaiškino, kodėl vyrus traukia raudoni nagai

„Raudona spalva visada buvo siejama su pasitikėjimu savimi ir patrauklumu, todėl natūralu, kad ją dėvintys žmonės jaučiasi labiau pastebimi“, – sakė Floridoje gyvenanti psichologė Stefanie Mazer. Psichologiškai tai susiję su pasitikėjimu savimi, kurį įkvepia raudona spalva.
„Jei kas nors yra įsitikinęs, kad raudoni nagai padeda jam išsiskirti, jis elgiasi ir save pristato kitaip, o žmonės tai pastebi“, – teigė S. Mazer.
Kas iš tikrųjų yra „raudonų nagų teorija“?
Raudona yra viena psichologiškai stipriausiai veikiančių spalvų. „Istoriškai ji siejama su aistra, gyvybingumu ir galia, todėl natūraliai išsiskiria iš neutralių spalvų“, – nurodė S. Mazer.
„Raudonų nagų teorija“ išpopuliarėjo 2022-aisiais, kai Robyn DelMonte „TikTok“ platformoje pasidalijo įrašu apie tai, kaip vyrai kiekvieną kartą, kai ji nusilakuoja nagus raudonai, neišvengiamai komentuoja.
Ji teigė, kad ši spalva jiems primena mamas, mat devintajame dešimtmetyje moterys itin dažnai nagus lakuodavosi raudonai. Ši mintis užkūrė tūkstančius vaizdo įrašų – moterys puolė pačios išbandyti šią teoriją. Grotažymė #rednailtheory tiesiog sprogo socialiniuose tinkluose, o naudotojai dalijosi savo „laimėjimais“: daugiau antrų pasimatymų, sėkmingesni pokalbiai dėl darbo, komplimentai.
Mokslininkų paaiškinimas
Ar tai turi kokį nors mokslinį pagrindą? Iš dalies taip, tačiau viskas kur kas sudėtingiau, nei gali pasirodyti iš socialinių tinklų įrašų.
Pasak S. Mazer, dažniausiai cituojamas raudonos spalvos poveikį patvirtinantis tyrimas yra 2008 m. publikuotas straipsnis žurnale „Journal of Personality and Social Psychology“. Tyrėjai atliko keletą eksperimentų ir nustatė, kad vyrai moteris, vilkinčias raudonai, vertino kaip patrauklesnes ir seksualiai geidžiamesnes.
Mokslininkai tai vadina „raudonos spalvos patrauklumo efektu“, o naujausi tyrimai rodo, kad jis gali būti būdingas įvairioms kultūroms. 2024 m. atliktas tyrimas su Kinijos studentais parodė, kad raudonai apsirengę priešingos lyties žmonės jiems atrodė patrauklesni nei dėvintys baltus drabužius. Tai leidžia manyti, kad ši psichologinė reakcija nėra vien tik Vakarų kultūros bruožas.
Ar „raudonų nagų teorija“ iš tikrųjų veikia?
S. Mazer sako, kad raudonų nagų teorija „veikia“, bet ne taip stebuklingai, kaip teigia socialiniai tinklai. Galime drąsiai teigti, kad tiek prigimtis, tiek auklėjimas turi įtakos tam, kaip žmonės suvokia raudonus nagus.
„Mūsų smegenys yra užprogramuotos pastebėti raudoną spalvą, nes ji siejasi su tokiais dalykais kaip paraudusi oda ar trauka“, – teigė klinikinė psichologė, porų terapijos specialistė Renee Solomon.
„Raudona siejama su drąsa, pasitikėjimu savimi ir seksualumu, todėl vyrams ji natūraliai patraukli“, – pridūrė ji.
Be to, vakarietiškoje kultūroje raudona spalva yra meilės, aistros ir viliojimo simbolis (pavyzdžiui, raudonos lūpos, raudonos suknelės ir Valentino diena). R. Solomon pažymėjo, kad raudona spalva simbolizuoja amžinąjį žavesį filmuose, reklamose ir madoje.
Tačiau kalbant apie nagų laką, poveikis tikriausiai yra kur kas subtilesnis. Dauguma tyrimų, nagrinėjančių raudonos spalvos patrauklumą, remiasi ryškesniais vizualiniais objektais, pavyzdžiui, drabužiais.
Naujausi komentarai