Nepasitikėjimas savimi seksualiniuose santykiuose – ne tik vyresniųjų problema

Seksualinės savivertės mažėjimas
Anot psichologės Genovaitės Petronienės, nesugebėjimas pasitikėti savimi seksualiniuose santykiuose – labai paplitęs reiškinys. „Žinoma, tai labai priklauso nuo amžiaus. 30–40 metų žmonės jaučiasi tvirtesni, visko pabandę, išmokę. Tačiau, anot tyrimų, net 66 procentai jaunų suaugusiųjų praneša, jog turi pakankamai žemą seksualinę savivertę“, – „Žinių radijo“ laidoje „Apie tave“ pasakojo specialistė.
„Nenuostabu, kad savivertė mažėja ir esant šiek tiek vyresniems – nebejaučiama, kad turimas toks pat gražus kūnas. Ieškoma jaunesnių partnerių“, – sakė G. Petronienė.
Psichologas Andrius Jančiauskas pritaria, kad dažniausiai savimi nepasitiki vyresnieji, žmonės, mažai susidūrę su švietimu, kurių gyvenime apie tai buvo kalbama mažai, lyg tai būtų nelegalu.
G. Petronienė mano, kad žmonėms, kuriems virš 70 metų, seksas neaktualus. Ji girdi savo klientus, pasakojančius apie savo tėvus, kurie drovėjosi, kai buvo jungiama bent truputį seksualizuoto turinio laida, ar šalia vaikų niekada nesibučiavo.
„Iš kur galima suprasti, kad šie žmonės savimi nepasitiki? Kai žmogus jaučia gėdą kasdienybėje, ji aiškesnė – žmogus parausta. Tačiau gėda, susijusi su seksualiniais santykiais, yra kur kas sunkiau pastebima“, – sakė specialistė.
G. Petronienė pastebi, kad daugelis moterų patiria tik klitorinį orgazmą, tačiau šį faktą gėdijasi atskleisti savo partneriams.
Daugelis moterų patiria tik klitorinį orgazmą, tačiau šį faktą gėdijasi atskleisti savo partneriams.
„Juk jos galėtų pasakyti, kad joms patinka vienas ar kitas dalykas. Vėliau būtų kur kas lengviau susiderinti su partneriu. Atrodo, juk tai nėra raketų mokslas, tačiau gėda žmones pražudo“, – sakė specialistė.
Anot psichologo A. Jančiausko, jis susiduria su atvejais, kai vienas iš partnerių nepasitiki savimi ir tą nepasitikėjimą bando kompensuoti bandymu suteikti kitam žmogui malonumą.
„Mergina seksualiniuose santykiuose patiria orgazmą vieną kartą iš trijų ar vieną kartą iš penkių. Bet kadangi jos partneris blogai jaučiasi, jis nori, kad moteris patirtų orgazmą, tai kartais ji tiesiog suvaidina. Tai daro ne dėl savęs, o tam, kad partneris jaustųsi geriau. Taip pat dažnai girdžiu nuogąstavimus, kad orgazmą patirti labiau trukdo žinojimas, jog partneriui tai labai rūpi“, – pasakojo psichologas.
Nepasitiki savo išvaizda
Anot G. Petronienės, moterys eina į sporto klubus, lankosi pas plastikos chirurgus, nes nepasitiki savo išvaizda, kuri yra labai svarbi nemažai daliai visuomenės.
„Žmonės, prisižiūrėję pornografinio turinio, kuriame matė tobulus kūnus, bijo, kad ne taip atrodys. Prieš mylėdamiesi užgesina šviesą. Vyrai, kurie turi antsvorį, irgi bijo – ypač jei anksčiau jau yra girdėję kritikos“, – kalbėjo psichologė.
„Man atrodo, kad nė nereikia pornografijos – užtenka pasižiūrėti paprastus filmus, kuriuose aktoriai turi tobulas figūras. Didelė nepasitikėjimo priežastis yra savo kūno nepriėmimas“, – sakė A. Jančiauskas.
Anot G. Petronienės, sunku jausti malonumą seksualiniuose santykiuose, kai gyvenama tik galvoje ir sunkiai pavyksta kontroliuoti kūną. Maža to, darosi sunku suvokti, kaip keičiasi pojūčiai.
„Vienas klientas yra pasakojęs, kad mylėdamasis su žmona jam galvoje vis sukasi verslo klausimai. Tai buvo viena iš jo nerimo išraiškų – mylėdamasis negebėjo atsijungti. Taip pat esu girdėjęs klientę sakant, kad ji negali pamilti savo kūno, nes jis yra ne jos skonio“, – sakė A. Jančiauskas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai