Šokas grožio pasaulyje – ES įveda griežtą draudimą: klientai taps bandomaisiais triušiais?

2025-08-13 10:24
LNK inf.

Šokas grožio pasaulyje – nuo rugsėjo 1-osios ES įveda griežtą draudimą, apie kurį meistrai sužinojo tik liepos viduryje.

Kaunietė Evelina Rimkutė grožio salone – nuolatinė viešnia. Esą tvarkingi nagai – kiekvienos moters būtinybė. Užimta moteris rinkosi gelinį lakavimą, nes jis patvarus ir išlieka nepriekaištingas ne vieną dieną.

„Patogumas tie geliniai nagai, nereikia lakuoti dažnai, laiko, neskilinėja, retenybė – turi akmenis ravėti, kad nuskiltų koks nagas“, – šnekėjo E. Rimkutė.

Manikiūro meistrė sakė, kad gelinis lakavimas – vis dar populiariausias. Nors į madą grįžta įprastas, dauguma klienčių renkasi patvaresnį, ilgiau išliekantį gelį.

„90 procentų mano klienčių atlieka ilgalaikes procedūras, iš jų 30 proc. – priauginimai, likusios – ilgalaikį lakavimą, 10 proc. – paprastą lakavimą“, – kalbėjo grožio salono „Zhirkles“ manikiūro meistrė Agnė Ulerienė.

Iki šiol ramiai dirbę su įprastomis priemonėmis, manikiūro meistrai sulaukė smūgio: liepą pranešta, kad pagrindinė gelį kietinanti medžiaga TPO – pavojinga sveikatai. Visi lakai su ja turi būti išmesti iki rugsėjo 1-osios.

„Didžiulis sąmyšis, gaunu krūvą laiškų, užklausų, ką daryti. Įrašytas draudimas, nei kur dėti produktus, nei ką su jais daryti, nei kaip utilizuoti, eilinį kartą instancijos viena nuo kitos stumdo mus“, – nurodė manikiūro sektoriaus vadovė Vaida Kamarauskienė.

Visuomenės sveikatos centras įspėja: ši medžiaga – itin pavojinga sveikatai.

„Kancerogeninė, mutageninė yra toksiška reprodukcijai. Kuo grindžiamas klasifikavimas? Moksliniu vertinimu“, – aiškino NVSC Produktų vertinimo skyriaus specialistas Ričardas Norkus.

Kai kurie meistrai pripažįsta – jautresniems klientams bet kokios cheminės priemonės gali sukelti šalutinį poveikį.

„Turėjau klientę, atsisakėme ilgalaikio lakavimo, nes jai nustatė alergiją hemai. Atliko tyrimus, nes pasireikšdavo odos bėrimai“, – pabrėžė grožio salono „Zhirkles“ manikiūro meistrė.

Grožio specialistų asociacijos prezidentė kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, prašydama leisti sunaudoti esamas priemones ir taip išvengti didelių nuostolių, tačiau sulaukė neigiamo atsakymo.

„Buvo ištrauktas protokolo nuorašas, kad laikykitės direktyvų, nes Europos Sąjungoje nuo rugsėjo 1-osios uždraudžiama. Kiek pasidomėjome, latviai leidžia pabaigti likučius“, – kalbėjo Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė.

Pasak NVSC, jokie pokyčiai negalimi, nes tai ne Lietuvos įstatymas, o visos Europos Sąjungos sprendimas.

„Čia yra Europos Komisijos teisės aktas, tiesioginio taikymo reglamentas, privalomas visoms valstybėms. Nėra teisinių galimybių pakeisti įsigaliojimą“, – sakė R. Norkus.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Manikiūro ir pedikiūro meistrai dabar privalo pakeisti priemones, kuriose yra draudžiamas ingredientas. Rinkoje sumaištis – naujos medžiagos atsiranda, bet klientai tampa tarsi bandomieji triušiai.

„Eisime bandymų keliu, kas stingsta, kokios lempos tinka. Rasime sprendimus, bet turėsime daryt greitai, manome, kad nuo to klientai nukentės“, – šnekėjo V. Kamarauskienė.

Asociacijos prezidentė sako, kad manikiūro kabinetuose dar stovi šimtai buteliukų draudžiamų priemonių.

„Tiesiausias kelias į pogrindinius darbus. Manau, kas turi prisipirkę produktų, abejoju, ar jie to nedarys“, – tvirtino J. Mačiulienė.

Europos Sąjunga uždraudė TPO tik kosmetikoje. Nors fotoiniciatorius naudojamas ir dantų plombavime, dokumentuose kalbama tik apie pavojų nagų lakuose.

